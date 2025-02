REP Seguros marca presença no Miami Reinsurance Week 2025

Felipe Cervi, presidente da REP, comenta o entusiasmo da sua participação e como pode ser importante para o futuro da empresa – A REP Seguros, referência no mercado de seguros e corporativos, marca presença no Miami Reinsurance Week 2025, um dos mais importantes eventos do setor de resseguros no mundo. Representando a empresa, o presidente Felipe Cervi estará presente no encontro, fortalecendo conexões estratégicas e explorando novas oportunidades para oferecer soluções inovadoras aos clientes da REP.

O Miami Reinsurance Week é um evento de destaque que reúne líderes do setor, seguradoras, resseguradoras e especialistas globais para debater tendências, desafios e inovações no mercado de resseguros. Com uma agenda repleta de painéis, encontros e discussões sobre os rumos do setor, a presença da REP Seguros reforça seu compromisso com o desenvolvimento contínuo e a excelência no atendimento às necessidades do mercado.

Para Felipe Cervi, participar do evento é uma oportunidade valiosa para fortalecer parcerias estratégicas e impulsionar ainda mais o crescimento da empresa. “Tive novamente o privilégio de estar presente no Miami Reinsurance Week, fortalecendo nossas parcerias para continuar entregando soluções de alto nível aos nossos clientes. A cada edição, o evento se consolida como um espaço fundamental para a troca de experiências e a construção de conexões significativas no setor. Estamos muito animados para este ano e confiantes de que essa participação trará benefícios estratégicos para a REP Seguros e nossos parceiros”, afirma o executivo. A REP Seguros segue comprometida em estar presente nos principais eventos do setor, acompanhando as transformações do mercado e garantindo um serviço cada vez mais eficiente e assertivo para seus clientes.

Sobre a REP Seguros

Fundada em 1986, em Novo Hamburgo (RS), a REP Seguros é uma corretora especializada em seguros corporativos, reconhecida por sua abordagem inovadora e soluções personalizadas. Com mais de três décadas de experiência, a empresa se consolidou como uma referência no setor, combinando tradição e modernidade para atender às necessidades específicas de seus clientes. Ao longo dos anos, a REP Seguros se destacou por sua capacidade de se reinventar, sempre focada em oferecer excelência no atendimento e em construir relacionamentos de confiança.

Foto: Felipe Cervi no evento