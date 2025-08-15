REP Seguros anuncia expansão comercial com mais de 10 vagas após participação na ABGR 2025

Corretora amplia time de Especialidades e Comercial em todo o Brasil para atender à crescente demanda e se reforçar no setor de gerenciamento de riscos – A REP Seguros, corretora especializada em soluções corporativas de seguros, anunciou seu plano de expansão comercial com a abertura de mais de 10 vagas nas áreas Comercial e de Especialidades, distribuídas por diversas regiões do Brasil. O anúncio foi feito durante a EXPO ABGR 2025– Associação Brasileira de Gerência de Riscos, evento de referência no mercado, onde a presença da empresa foi marcada por networking estratégico, novas parcerias e alta visibilidade junto aos principais players do setor.

Segundo Felipe Cervi, presidente da REP Seguros, a participação no evento reforçou o momento positivo da companhia. “A ABGR foi uma oportunidade única para reafirmarmos nosso posicionamento como uma corretora que entende as necessidades específicas das empresas e oferece soluções personalizadas. A procura que tivemos com clientes e parceiros superou nossas expectativas e mostrou que estamos no caminho certo para crescer ainda mais”, afirma.

O plano de expansão anunciado busca fortalecer a presença nacional da REP Seguros, ampliando sua capacidade de atendimento e especialização. As novas contratações serão direcionadas para profissionais com experiência em seguros corporativos, especialmente em linhas de nicho e produtos de alta complexidade.

“Nosso objetivo é investir em pessoas e conhecimento. Ampliar o time significa ter mais capacidade para desenvolver soluções que protejam negócios de diferentes portes e segmentos. Estamos comprometidos em unir expertise técnica com atendimento próximo e consultivo”, fala Bruno Cervi, CEO da empresa.

A empresa também destacou que o crescimento projetado para os próximos anos será sustentado por investimentos em tecnologia, capacitação da equipe e fortalecimento de parcerias especializadas dentro do setor.

Sobre a REP Seguros

Fundada em 1986, em Novo Hamburgo (RS), a REP Seguros é uma corretora especializada em seguros corporativos, reconhecida por sua abordagem inovadora e soluções personalizadas. Com mais de três décadas de experiência, a empresa se consolidou como uma referência no setor, combinando tradição e modernidade para atender às necessidades específicas de seus clientes. Ao longo dos anos, a REP Seguros se destacou por sua capacidade de se reinventar, sempre focada em oferecer excelência no atendimento e em construir relacionamentos de confiança.

Foto: Equipe REP Seguros na ABGR 2025