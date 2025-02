Prudential do Brasil debate sobre longevidade e mudanças climáticas no BTG Summit 2025

Vice-presidente de Parcerias Comerciais da seguradora, Carlos Cortez, aborda temas que impactarão o segmento de seguros, em evento exclusivo promovido pelo banco

A Prudential do Brasil participou da 7ª edição do BTG Summit, evento anual promovido pelo BTG Pactual, que reuniu parceiros comerciais, escritórios de investimentos e profissionais de referência do mercado financeiro na última semana, em São Paulo.



O vice-presidente de Parcerias Comerciais da Prudential, Carlos Cortez, o superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Alessandro Octaviani, e o sócio do BTG Pactual, Gabriel Escabin, estiveram no painel “Os impactos da longevidade e das mudanças climáticas nos seguros”.



“Vivemos em um mundo em constante transformação, onde a crise climática traz grandes desafios para a sociedade, assim como o contexto de aumento na longevidade da população. O setor de seguros de vida está no centro dessa equação, compreendendo os impactos das mudanças no clima e longevidade. Além disso, estamos comprometidos em incentivar o setor a desenvolver soluções inovadoras que promovam maior acesso às nossas proteções e ofereçam maior segurança e tranquilidade aos brasileiros agora e no futuro”, afirmou Cortez.



O seguro de vida já havia ganhado destaque por seu papel no planejamento empresarial durante o painel “A aplicabilidade do seguro de vida na sucessão patrimonial e empresarial”, que contou com a presença do diretor de Parcerias da Prudential, Rui Marques, ao lado de Gabriel Escabin.



“O seguro de vida é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de riscos no planejamento sucessório. Ele permite a criação de uma estrutura societária que garante a perenidade e a solidez do negócio, especialmente para empresas familiares”, explicou Rui.



Convenção TOP 2025 – Como maior patrocinadora do BTG Summit 2025 pelo terceiro ano consecutivo, a Prudential do Brasil contou com um estande para receber clientes e parceiros de negócio. Além disso, a seguradora aproveitou a oportunidade para anunciar os escritórios qualificados que participarão da convenção anual Trophy of Prudential – TOP 2025, que será realizada em abril, em Dubai, nos Emirados Árabes.

Sobre a Prudential do Brasil

Há mais de 27 anos, a Prudential do Brasil oferece soluções personalizadas de seguros de vida individual e em grupo. Maior seguradora independente no segmento de pessoas do Brasil, protege mais de 5 milhões de vidas e já retornou para sociedade aproximadamente R$ 3,9 bilhões em benefícios pagos.



A seguradora nasceu da Prudential Financial, líder global em serviços financeiros e principal gestora de investimentos globais ativos, com aproximadamente US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão. Com quase 150 anos de atuação, a Prudential tem operações nos Estados Unidos, Ásia, Europa e América Latina. Saiba mais no site.

Foto: Da esquerda para a direita – Gabriel Escabin, Alessandro Octaviani e Carlos Cortez | Divulgação