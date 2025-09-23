Presidente do IBA participa do CONANCEP 2025 para debater o futuro da Previdência

O presidente do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), Giancarlo Germany, participa do 14º Congresso Nacional da ANCEP (CONANCEP), também celebra o 40º aniversário da Associação Nacional dos Contabilistas e Profissionais das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ANCEP), entre 22 e 24 de setembro, no Rio Othon Palace Hotel. Com o tema “Previdência Complementar em Transformação: Convergência, Governança e Sustentabilidade”, o evento debate os desafios e o futuro do setor.

“A participação reforça a importância da colaboração entre atuários e outros profissionais do segmento para fortalecer o sistema de previdência complementar. Em um cenário de mudanças regulatórias, desafios demográficos e avanços tecnológicos, a contribuição do IBA é fundamental para garantir a solidez e a confiança no sistema”, declarou Giancarlo Germany, presidente do IBA.

O CONANCEP 2025 tem como foco a reflexão sobre o papel da contabilidade, da governança e da integração institucional. O congresso promove o intercâmbio de ideias e experiências, estimula a atualização técnica e valoriza o profissional contábil como um agente estratégico na gestão das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs).

O IBA reitera seu compromisso em atuar em conjunto com entidades como a ANCEP, para promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor, garantindo a segurança e o futuro dos beneficiários.