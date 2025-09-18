O Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros marca presença no CONEC 2025

Sete membros do Fórum participarão dos painéis e das trilhas disseminando conhecimento e informações aos congressistas – Os membros do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguros Privados estarão presentes na 20ª edição do Congresso de Corretores de Seguros, CONEC 2025, considerado um dos maiores eventos do setor de seguros no Brasil. O tema desta edição é “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”.

No dia 25 de setembro, no painel “Talk Show com Susep|Novas Resoluções e Tecnologias – Para onde vai o mercado de seguros?”, participa o anfitrião do CONEC 2025 e presidente reeleito do Sincor-SP, Boris Ber. No dia 26, na trilha, “Lei 15.040/2024 – Transformações do Setor com o Marco Legal do Seguro”, Alexandre Camillo e Antonio Penteado Mendonça expõem os seus pontos de vista. No mesmo dia, na trilha, “Open Insurance, SPOC e APVs – Desafios e Oportunidades”, participam Armando Vergílio dos Santos Júnior, Boris Ber e Manuel Matos.

No dia 27 de setembro, no painel, “Talk Show – Transição segura para o futuro da corretagem de seguros, haverá a participação de Boris Ber e Nilton Molina. E no painel “SinergIA Digital – O futuro inteligente do corretor de seguros”, o Diretor-presidente do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Marco Antônio Gonçalves, compartilhará a sua visão sobre o tema. “Participarmos do maior evento do Mercado de Seguros Brasileiro, que congrega corretores de São Paulo e de vários estados do País, as principais seguradoras do mercado nacional, lideranças importantes, é uma grande satisfação para mim e para todos os membros do Fórum que estão participando desse megaevento. O Presidente Boris, além de uma das principais lideranças do Mercado de Seguros e grande anfitrião, é membro muito ativo do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros e Resseguros”, afirmou Gonçalves.

Sobre o Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros

Fundado em 10/03/2021, o Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguros Privados nasceu com o propósito de ser um espaço independente, plural e estratégico de debate, reflexão e construção de caminhos para o fortalecimento do seguro e resseguro no Brasil. Desde a sua fundação, o Fórum reúne líderes, executivos, acadêmicos, especialistas e representantes de diferentes segmentos do setor. Hoje são 24 membros ativos, comprometidos com a evolução contínua desse mercado.

Foto: Marco Antônio Gonçalves, Diretor-presidente do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros