Ney Dias participa de painel sobre Inteligência Artificial no Web Summit AI – Ofertas Personalizadas de Seguros

O Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Dias, é um dos palestrantes do principal painel do “Web Summit AI – Ofertas Personalizadas de Seguros”, segunda edição do evento promovido pela Sistran, empresa de tecnologia especializada no mercado segurador. Em sua abordagem, Ney Dias fala sobre a Inteligência Artificial (I.A) e como o seu uso vem impactando vendas com ofertas hipercustomizadas. A palestra do executivo está disponível pelo YouTube.

“Inteligência Artificial e como ela pode contribuir para o cotidiano dos profissionais do mercado é um tema em constante debate no mercado e na Bradesco Seguros. No Web Summit podemos apresentar nossa visão e ouvir o que os nossos pares têm a contribuir sobre o assunto. É muito engrandecedor para todos os players, sejam seguradoras, corretores ou especialistas do setor”, destaca Ney.

Compartilhando insights sobre o uso da I.A no mercado segurador ao lado do Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE estão o Diretor de Estratégia e Tecnologia da BB Seguridade, Bruno Alves, o Ex-Conselheiro Santander Auto Seguros, Murilo Riedel, e o Vice-presidente da HDI Seguros, Igor Di Beo. O evento conta, ainda, com uma análise do cenário global feita pelo Diretor de Práticas de Seguros Ásia-Pacífico, Europa-Oriente Médio & América Latina, e pelo Analista de Seguros da Celent, Juan Mazzini e Fabio Sarrico, respectivamente. “É uma ótima iniciativa da Sistran em trazer profissionais da Celent para palestrarem conosco. A empresa é uma das líderes globais em pesquisa e consultoria focada em tecnologia para instituições financeiras”, afirma Ney Dias.

O cenário nacional, por sua vez, é contemplado pelo consultor de Economia especializado em Seguros, Francisco Galiza, que aborda um relatório de Pesquisa com Corretores. O painel é mediado pelo CEO da Sistran, Marcio Paes, que comenta uma pesquisa sobre o cenário de I.A na distribuição de seguros.

O “Web Summit AI – Ofertas Personalizadas de Seguros” já está no ar, no canal do YouTube da Sistran.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/24) e de R$ 713 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,9% (até set/24) em market share de automóveis no mercado e 15,9% (até set/24) de market share em residencial.

Foto: Ney Dias, Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE