MetLife patrocina o CQCS Insurtech & Inovação 2025 e participa de painéis sobre transformação do setor

A MetLife participa do CQCS Insurtech & Inovação 2025, sendo também patrocinadora de um dos maiores eventos de tecnologia e inovação em seguros da América Latina, que acontece nos dias 11 e 12 de novembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. A edição deste ano tem expectativa de reunir mais 3 mil participantes, 150 palestrantes e 48 painéis com lideranças do mercado segurador.

Referência global em proteção financeira e inovação, a MetLife reforça sua agenda de crescimento pautada pela transformação digital. No Brasil, essa estratégia se materializa em iniciativas que unem tecnologia e proximidade humana – desde o uso de inteligência artificial para cotação e a evolução das jornadas digitais até a expansão de parcerias que abrem novos canais de distribuição.

Durante o evento, quatro executivos da companhia estarão em mesas de debate que abordam temas como digitalização, experiência do cliente, conveniência e o papel da comunicação na valorização do seguro.

“O processo de digitalização que estamos vivendo é um importante aliado na missão de ampliar o acesso à proteção financeira no país. Quando utilizamos a tecnologia para simplificar processos e aproximar as pessoas dos seguros, ajudamos a construir um mercado mais inclusivo, eficiente e conectado às reais necessidades da população”, afirma Breno Gomes, CEO da MetLife Brasil, que estará no Painel de Líderes do CQCS Insurtech 2025.

Além do CEO, Marcelo Tomei, vice-presidente Comercial, Marcelo Vighi, CIO da MetLife, e Denise Coelho, diretora de Marketing e Comunicação, se juntam à programação do evento, levando suas perspectivas sobre o papel da tecnologia na evolução do setor e as principais tendências que devem moldar o futuro do mercado segurador.

Abaixo, confira a agenda de cada executivo da MetLife para o CQCS Insurtech & Inovação 2025.

● Breno Gomes, CEO da MetLife Brasil – Painel de líderes: desafios e oportunidades da inteligência artificial no mercado de seguros, dia 12/11, às 13h30.

● Denise Coelho, Diretora de Marketing e Comunicação da MetLife – O impacto da comunicação na ampliação do valor do seguro, no dia 11/11, às 16h.

● Marcelo Tomei, VP Comercial da MetLife – Venda por comodidade: a qualquer hora, em qualquer lugar, no dia 11/11, às 15h10.

● Marcelo Vighi, CIO da MetLife Brasil – Corretor mais digital, dia 11/11, às 16h50.

Sobre o evento

CQCS Insurtech & Inovação 2025

Data: 11 e 12 de novembro de 2025

Local: Pro Magno Centro de Eventos – São Paulo

Mais informações no https://euvou.events/CQCSInsurtecheInovacao2025

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br