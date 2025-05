MetLife é a seguradora oficial do C6 Fest e garante proteção pessoal aos participantes do evento

Seguradora reforça presença no setor de entretenimento, reforçando seu compromisso com a segurança e o bem-estar das pessoas – O setor de entretenimento no Brasil segue em forte expansão. De acordo com a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia da PwC, o mercado brasileiro de entretenimento e mídia alcançou receitas de quase US$ 33 bilhões em 2022, com projeção de crescimento para US$ 39,9 bilhões até 2026. Além disso, a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) projeta que o setor de eventos no Brasil movimentará R$ 141,1 bilhões em 2025, com grande contribuição de festivais musicais, consolidando esses eventos como parte essencial do calendário cultural do país.

Neste cenário de crescimento, garantir a segurança e o bem-estar dos participantes se torna fundamental. A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, reforça seu compromisso com esse propósito ao ser, pelo terceiro ano consecutivo, a seguradora oficial do C6 Fest. O festival, que acontece de 22 a 25 de maio no Parque Ibirapuera, em São Paulo, reunirá artistas como os norte-americanos Stephen Sanchez, fenômeno do pop romântico, e a renomada banda de indie rock Wilco; os britânicos Pretenders, icônica banda de rock, e A.G. Cook, pioneiro do hyperpop; a dupla francesa de música eletrônica Air; além de Seu Jorge, referência na MPB, proporcionando ao público uma experiência segura e memorável.

“A parceria estratégica entre C6 e MetLife tem sido fundamental para democratizar o acesso aos seguros e a proteção do planejamento e da vida financeira de nossos clientes. Juntos, proporcionamos soluções e produtos customizados e essenciais as pessoas em todos os momentos da vida. O C6 Fest é uma oportunidade incrível para nos conectarmos ao público de maneira marcante, celebrar a expansão e a solidez da nossa parceria, e contribuir para o nosso propósito de ampliar a cultura de seguros no país. “, afirma Marcelo Tomei, vice-presidente Comercial da MetLife Brasil.

Segurança e bem-estar: um compromisso essencial em eventos de grande porte

A realização de festivais exige um planejamento minucioso para garantir que o público aproveite o evento com tranquilidade. Como seguradora oficial, a MetLife reforça seu papel na proteção dos participantes, assegurando suporte em casos de imprevistos, desde o momento que a pessoa sair de casa, e ampliando a percepção sobre a importância da prevenção.

“A nossa presença como patrocinadora e seguradora oficial do C6 Fest é uma oportunidade única de conectar a MetLife diretamente com o público, reforçando nossa marca de forma impactante e alinhada aos nossos valores de segurança, bem-estar e cuidado com as pessoas. Através de iniciativas como a ‘Tenda MetLife’, buscamos engajar os participantes e gerar uma experiência positiva e memorável, fortalecendo ainda mais essa parceria”. Finaliza Denise Coelho, diretora de marketing da MetLife Brasil.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados ao redor do mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para mais informações, acesse www.metlife.com.br.