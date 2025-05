MDS Brasil é patrocinadora do principal evento de distribuição de energia da América Latina

A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país nas áreas de seguros, resseguros, consultoria de riscos e gestão de saúde e benefícios, será uma das patrocinadoras do SENDI 2025 – Seminário Nacional de Distribuição de Energia –, o maior evento de Distribuição de Energia da América Latina. Realizado a cada dois anos, o seminário chega à sua 25ª edição e acontecerá entre os dias 27 e 30 de maio, no EXPOMINAS, em Belo Horizonte (MG).

“O SENDI 2025 é uma oportunidade estratégica para fortalecer parcerias, ampliar o diálogo com o setor e compartilhar nossa expertise em gestão de riscos para o mercado de energia. Com nosso conhecimento acumulado em grandes projetos, estamos prontos para contribuir com soluções que apoiem a evolução sustentável e segura do ecossistema energético”, afirma Caio Carvalho, Vice-Presidente de P&C e Resseguros da MDS Brasil.

Durante o evento, a MDS Brasil estará presente com um estande (nº 158), onde apresentará soluções, cases de sucesso e inovações aplicadas ao setor de energia. Executivos da companhia também marcarão presença e estarão à disposição para interações com o público e parceiros.

O SENDI 2025 reunirá especialistas, empresas e líderes do setor para debater os principais desafios e oportunidades da distribuição de energia no Brasil. O evento promete ser um espaço de troca, onde a inovação tecnológica, a sustentabilidade e a formação de parcerias estratégicas estarão no centro das discussões.

Sobre a MDS Brasil:

