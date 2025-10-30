MDS apresenta avanços sociais do Brasil em Cúpula da ONU em Doha, no Catar

Ministro Wellington Dias e comitiva da pasta participam da Segunda Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social e da Primeira Reunião de Líderes da Aliança Global no Catar de 3 a 6 de novembro – O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, cumpre agenda em Doha, no Catar, entre 3 e 6 de novembro para participar da Primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e da Segunda Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social. A programação também inclui diversas reuniões bilaterais e mesas redondas de alto nível.

A comitiva do MDS é integrada pelos secretários de Inclusão Socioeconômica, Luiz Carlos Everton de Farias; de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único; Rafael Guerreiro Osorio; de Renda de Cidadania, Eliane Aquino; e de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian dos Santos Rahal.

“A Segunda Cúpula representa um espaço oportuno e único para reunir líderes mundiais, organizações internacionais, sociedade civil, além dos setores privado e acadêmico, para tratar de questões de desenvolvimento social no mais alto nível e promover progresso social, sem deixar ninguém para trás”, explicou o titular do MDS. “O Brasil chega a esta Cúpula com resultados concretos, mas também com a disposição de aprender e cooperar. O desafio social é global, e a resposta precisa ser coletiva”, completou.

Entre os avanços impulsionados pelo Governo do Brasil está a saída do país do Mapa da Fome, anunciado em julho deste ano, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU). Além disso, o país registrou, em 2024, o menor nível de desigualdade desde o início da série histórica da PNAD Contínua, em 2012, com o índice de Gini caindo para 0,506 – o mais baixo já registrado. Os dados foram divulgados em maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na terça-feira (4.11), o titular da pasta e secretários participam de uma sessão que analisa as medidas tomadas pelo governo brasileiro rumo à redução da pobreza e da desigualdade social. Autoridades vão apresentar inovações no Cadastro Único, avanços nas políticas de segurança alimentar e nutricional, redesenho do Bolsa Família e ações de inclusão socioeconômica, como o Programa Acredita no Primeiro Passo.

Cúpula

A Segunda Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, que ocorre de 4 a 6 de novembro na capital do Catar, visa abordar as lacunas e reafirmar o compromisso com a Declaração de Copenhague (1995) sobre Desenvolvimento Social e o Programa de Ação e sua implementação, além de impulsionar a implementação da Agenda 2030.

A Declaração de Copenhague foi aprovada durante a Primeira Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, realizada em março de 1995 na Dinamarca, sob a liderança da Organização das Nações Unidas. Representou um marco porque, pela primeira vez, líderes mundiais reuniram-se especificamente para discutir o desenvolvimento social como dimensão essencial do desenvolvimento humano e sustentável.

Segundo dados divulgados pela ONU, em 2024, cerca de 1,1 bilhão de pessoas enfrentavam pobreza multidimensional, sofrendo privações simultâneas em saúde, educação e condições de vida. Além disso, um terço da população mundial vive em situação de insegurança alimentar. “Em 2023, o mundo registrou 735 milhões de pessoas enfrentando a fome; segundo a FAO, em 2024 já houve uma ligeira redução para 673 milhões. Isso é um sinal de que, com determinação, apoio financeiro e conhecimento, podemos fazer muito mais”, afirmou Dias.

Primeira Reunião de Líderes da Aliança Global

Em 3 de novembro, o ministro e copresidente da Aliança Global, Wellington Dias, participa da Primeira Reunião de Líderes da instância. O encontro, que trará uma série de anúncios, busca avaliar o progresso global em direção aos objetivos da Aliança, destacar as conquistas ocorridas nos últimos anos e emitir orientações de alto nível para os membros da Aliança. Confira aqui mais detalhes do evento, que terá transmissão ao vivo.

Após a reunião, os copresidentes da Aliança Global, ministro Wellington Dias, do lado brasileiro, e secretária Eva Granados, do lado espanhol; além do diretor da Aliança Global, Renato Godinho, participam de coletiva de imprensa.

A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza tem como objetivo apoiar e acelerar o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1, 2 e 10, com foco na erradicação da fome e da pobreza e na redução das desigualdades. Ela foi lançada sob a liderança da Presidência brasileira do G20, em 2024, e atualmente conta com mais de 200 membros.

Confira alguns destaques da programação prevista:

(Horários locais de Doha)

3 de novembro

8h às 16h30- Primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

evento com transmissão ao vivo

17h45 – Coletiva de Imprensa

Com copresidentes da Aliança Global, ministro Wellington Dias, do lado brasileiro; e secretária Eva Granados, do lado espanhol; além do diretor da Aliança Global, Renato Godinho

4 a 6 de novembro

Segunda Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social

4 de novembro

13h15 às 14h30 – Sessão de Soluções: “Brasil de volta aos trilhos: Indicadores Sociais e Econômicos e Políticas de Desenvolvimento Social”, com participação do ministro Wellington Dias e secretários da comitiva

5 de novembro

11:30 – 14:30 – Fórum da coalização global para a justiça social, Do compromisso à ação: promovendo a declaração política sobre desenvolvimento social por meio da colaboração multissetorial para trabalho decente e justiça social