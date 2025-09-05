Leve um alimento para doação e faça a diferença na TranspoSul 2025

Núcleo de Ação Social do SETCERGS promove campanha de arrecadação em benefício do Banco de Alimentos – A 24ª TranspoSul, maior encontro do setor de transporte e logística do Sul do Brasil, vai além dos negócios e da inovação: também será um espaço de solidariedade. O Núcleo de Ação Social (NAS) do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (SETCERGS) convoca todos os visitantes a levarem alimentos não perecíveis para doar durante os quatro dias da feira, em benefício do Banco de Alimentos, que atende centenas de instituições sociais no Estado.

Pontos de coleta estarão disponíveis e sinalizados no estande do SETCERGS e também na entrada do evento. É simples, prático e de grande impacto: cada doação fará diferença na mesa de famílias que precisam de apoio.

“O transporte move o país e também pode mover gestos de cuidado. Por isso, convidamos todos os participantes a trazerem sua doação e se engajarem nessa campanha. Juntos, podemos transformar inovação em solidariedade e levar esperança para quem mais precisa”, afirmou o presidente do SETCERGS, Delmar Albarello.

A campanha reforça o compromisso do setor em atuar além das estradas, mostrando que responsabilidade social também faz parte do futuro do transporte. Dentro da campanha institucional Tudo Gira Sobre Rodas, fica evidente que até mesmo as doações precisam de um caminhão para chegar ao destino — e cada participante da TranspoSul pode ser parte dessa corrente do bem.

Sobre o SETCERGS

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul – SETCERGS foi fundado em agosto de 1959 e é o órgão de representação sindical patronal do transporte rodoviário de cargas com base territorial na maior parte do Estado do Rio Grande do Sul.