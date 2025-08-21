Korsa Riscos e Seguros participa da Navalshore 2025

Corretora apresentou soluções em seguros e gestão de riscos em um dos maiores eventos da indústria naval da América Latina – A Korsa Riscos & Seguros, uma das maiores corretoras de seguros independentes do Brasil, participou como expositora na Navalshore 2025 – feira e conferência da indústria naval, realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, no ExpoRio, no Rio de Janeiro. A empresa integrou o estande do Cluster Naval e reforçou sua presença em um dos eventos mais importantes do setor marítimo da América Latina.

Durante os três dias de evento, a empresa apresentou seu portfólio de soluções para seguros corporativos, gerenciamento de riscos, gestão de programas de benefícios e serviços logísticos, voltados especialmente às demandas estratégicas da indústria naval e offshore. Para Iolanda Marques, Head de Benefícios Corporativos & Canal Digital da Korsa Riscos & Seguros, a participação na Navalshore reflete a importância crescente do setor marítimo no cenário econômico brasileiro.

“O Brasil é hoje uma referência global na indústria naval, um segmento que vem registrando crescimento acelerado e atraindo investimentos significativos. Estar presente na Navalshore é fundamental para acompanhar as novas tendências do setor, bem como dialogar com os principais players e reforçar nosso compromisso com soluções que aliam eficiência, redução de custos e excelência no atendimento”, destaca a executiva.

Além da apresentação de seus produtos e serviços, a participação na Navalshore permitiu à Korsa estreitar relações com empresas do setor, gerar novas oportunidades de negócios e trocar experiências com especialistas e tomadores de decisão.

“Foi também uma oportunidade valiosa para promover a nossa marca, fortalecer o networking e conhecer inovações em tecnologia e gestão aplicadas ao setor naval que contribuem diretamente para aprimorar e customizar nossas soluções”, conclui Iolanda.

Sobre a Korsa Riscos e Seguros:

Uma das maiores corretoras de seguros independente do país e que atua em 04 linhas de negócios: seguros corporativos, gerenciamento de risco, gestão de programas de benefícios e serviços logísticos. Tem mais de 31 anos de mercado, com Matriz no Rio de Janeiro e escritórios em São Paulo e Paraná, além de presença em 120 países, aliando conhecimento do mercado brasileiro e expertise internacional em soluções customizadas de seguros e gerenciamento de riscos para o setor de transporte de cargas e armazenagem.