Insurtech Brasil 2025 reunirá inovadores de seguros em novo local

Em sua 8ª edição, evento acontecerá no Centro de Convenções do Expo Center Norte e debaterá embedded, IA, impactos regulatórios e muito mais – O Insurtech Brasil – o principal encontro de tecnologia, inovação em seguros e insurtechs do país – chega este ano a sua 8ª edição apresentando uma série de novidades aos visitantes, a começar pelo endereço. Por conta da sua crescente relevância para o setor, pela primeira vez o evento acontecerá no Expo Center Norte, em São Paulo, e será realizado numa quinta-feira, dia 03 de julho.

Nesta edição o foco estará nos canais e soluções que possuem sinergia com o mercado, gerando eficiência financeira e operacional para toda cadeia, indo além daquelas que focam em venda diretas de seguros. Segundo José Prado, CEO do evento. esta é uma visão inédita e visa mapear soluções e novos canais para o mercado.

“A cada ano que passa, o Insurtech Brasil vai se consolidando como a principal plataforma de negócios e networking para inovação no setor de seguros. Isso acontece devido ao formato do evento, que permite uma enorme interação com os líderes e empreendedores que estão reinventando essa indústria no nosso país”, disse.

Entre os assuntos que serão debatidos este ano, o encontro trará mais sobre o Embedded Insurance e como novas tecnologias e produtos de seguros estão conectando empresas de diferentes setores e gerando oportunidades de negócios; e inovações para corretores de seguros e como as novas tecnologias podem tornar ainda mais estratégico o papel deste player no mercado.

O evento abordará como novidade as PLPs 519/18 e 101/2023, que ampliaram a participação das cooperativas e associações de proteção veicular no mercado de seguros brasileiro. Recentemente aprovadas pela Câmara dos Deputados, haverá painéis para avaliar qual o impacto socioeconômico e tecnológico da alteração legislativa no setor de seguros.

“Além das quatro salas de conferência, este ano vamos ter também uma dedicada a pitches de startups e novos temas. Ao todo, traremos cinco trilhas paralelas de conteúdos exclusivos sobre os desafios do mercado de seguros para 2025, incluindo temas que seguem relevantes como Inteligência Artificial, Open Insurance, modelos inovadores de negócios, e a evolução do uso de dados e novas tecnologias”, explica Juliana Montez, organizadora do evento.

Apesar das novidades, as principais características do Insurtech Brasil seguirão preservadas. Uma dela é a ‘Trilha de Startups e Insurtechs’, dedicada a apresentar novas empresas que podem revolucionar e otimizar a operação e o mercado de seguros por meio de soluções práticas e que maximizem resultados.

Justamente por conta desse perfil, diferentes players do ecossistema de seguros já se tornaram patrocinadores do evento, como a TransUnion, empresa global de informações e insights que atua como datatech; .add, empresa especializada em Inovação e desenvolvimento low code; InsureMO, plataforma global de infraestrutura tecnológica para o ecossistema de seguros; Namirial, provedora líder de serviços de confiança digital e assinaturas eletrônicas qualificadas; e a Gestão Segura, plataforma de consultoria e gestão em diversos segmentos do setor automotivo.

Entre os patrocinadores estão também a Cambridge Mobile Tematics, a maior provedora de serviços telemáticos do mundo; Klooks, referência em inteligência financeira e big data no Brasil; Autoinsp, assistência especializada em perícia e vistoria cautelar; Guidewire, a plataforma de seguros de P&C mais completa do mundo; Sensedia, referência global em soluções de integração moderna baseadas em APIs, microsserviços e eventos; e a Recuperação Online, plataforma tecnológica voltada a localização e recuperação de veículos desaparecidos.

O Insurtech Brasil 2025 conta ainda com o apoio do ITC Vegas, o maior evento global de inovação e tecnologia para o mercado de seguros. Vale lembrar que as inscrições já estão abertas e o valor pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Essas e outras informações podem ser encontradas na página do evento, em insurtechbrasil.com.

Sobre o Insurtech Brasil

O Insurtech Brasil é considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador. Pioneiro em sua proposta, visa contribuir no desenvolvimento desse ecossistema através da oferta de insumos para a inovação e da expansão da indústria de seguros, atraindo a participação também de fintechs, varejistas e big techs. Para saber mais, basta acessar https://insurtechbrasil.com/.

