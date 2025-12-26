Inscrições para os eventos de Janeiro/Fevereiro com DESCONTOS vão até 30 de Dezembro!

Temas: Riscos Declináveis, Seguro de Transporte Internacional e Riscos de Engenharia.

27 de Janeiro

I Fórum EAD Seg News de Subscrição & Aceitação de Riscos Declináveis

Perfil atual dos processos e perspectivas de mercado…

Data: 27 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30 (Plataforma GoogleMeet)

Inscrição: R$ 120,00 – Por: 80,00

Faça a sua inscrição no link:

https://agenciasegnews.com.br/1o-forum-ead-seg-news-de-subscricao-aceitacao-de-riscos-declinaveis/

29 de Janeiro

I Workshop Seg News de Seguro de Transporte de Carga Internacional & Sinistros

“Destaque: Coberturas e Sinistros no Transporte Marítimo”

Data: 29 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30

Inscrição: R$ 140,00 – Por: R$ 100,00

Faça a sua inscrição no link:

https://agenciasegnews.com.br/1o-workshop-seg-news-de-seguro-de-transporte-de-carga-internacional-sinistros/

24 e 26 de Fevereiro

CURSO AVANÇADO DE SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA

Data: Dias 24 e 26 de Fevereiro – Das 18h30 ás 20h30

Plataforma GoogleMeet – Aulas On Line ao Vivo

Apresentação: Professor Norberto Barros

Inscrição: R$ 240,00 – Por: R$ 200,00

Faça a sua inscrição no link:

https://agenciasegnews.com.br/curso-avancado-de-seguro-riscos-de-engenharia/