Inscrições para categoria Visitante do Conec 2025 encerram em 10 de setembro

As inscrições para a categoria “Visitante” do Conec 2025 terminam no dia 10 de setembro ou enquanto durarem as vagas, sem possibilidade de prorrogação. O cadastro deve ser feito pelo site oficial do maior congresso de corretores de seguros da América Latina. A categoria dá acesso aos três dias de evento. O valor para corretores de seguros associados ao Sincor-SP é de R$ 498, parcelado em até quatro vezes de R$ 124,50. Para não associados, o custo é de R$ 4.000, também parcelado em quatro vezes de R$ 1.000. A modalidade inclui acesso às palestras, à feira de negócios Exposeg, à premiação do Passaporte do Bem e às trilhas com sorteios de parceiros.

O Conec 2025 tem como tema “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros” e acontece de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. (Fonte: Sincor-SP)