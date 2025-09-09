Inscrições abertas para o Meeting Tech News Insurance 2025!

A Agência Seg New, que está comemorando 20 anos de atuação no mercado de seguros esse ano, está organizando mais um grande evento para apresentar palestras sobre os novos rumos do setor com as inovações proporcionadas pela “revolução tecnologica”. Trata-se do MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025, evento no formato hibrido que está agendado para o dia 22 de Outubro no Espaço Paulista de Eventos (Sala Poseidon), localizado na Av. Paulista, 807 – 17o Andar. Nosso objetivo, assim como em todas as nossas iniciativas de comunicação e organização de eventos, é proporcionar a troca de experiências e informações sobre as novidades e ações dos profissionais e empresas que visam o desenvolvimento do mercado.

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/meeting-tech-news-insurance-2025/

MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025 (EVENTO HÍBRIDO)

Inovações & Soluções em Distribuição e Serviços em Seguros

Data: 22 de Outubro de 2025 – 13h30 ás 18h00

On Line – Plataforma GoogleMeet

Presencial: Espaço Paulista de Eventos (Sala Poseidon)

Av. Paulista, 807 – 17o Andar

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

PROGRAMAÇÃO:

14h00 – Abertura

Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News – Coordenador

I Painel (14h10 ás 15h00): As Plataformas de Distribuição X Ampliação da base de segurados no Brasil

Palestrantes:

*Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM

*Alexandre Federman, CEO do Grupo EXALT

II Painel (15h00 ás 15h30): A revolução na prevenção e detecção de fraudes em seguradoras (Palestra Virtual – On Line)

Palestrante:

*Vinicius Schroeder, CEO da Brick (On Line)

15h30 ás 15h50 – Coffe Break

III Painel (15h50 ás 16h40): Desenvolvimento & Tecnologia: Novas Soluções em Gestão de Frotas e Rastreamento de Veículos

Palestrantes:

*Oswaldo Conti-Bosso, Fundador daBWS IoT

*Flavio Fernandes, VP de Engenharia

*Valter Chagas Junior, VP de Tecnologia

IV Painel (16h40 ás 17h20) Comunicação & Marketing: Estratégias de Posicionamento e Branding no Setor de Seguros

Palestrantes:

*Igor Sabino Moreira Sousa, Diretor de Marketing da Agência Seg News

*Alana Tamira, Diretora Executiva e Marketing da EBX Agency

V Painel (17h20 ás 18h00) Sinistros: IA & Soluções para a agilização e eficiência no atendimento aos segurados

Palestrante:

*Luiz Fernando Nassif – CEO da IParts Solution – Peças Automotivas & ASG

Inscrições (Com Certificado): R$ 130,00 (Presencial) – R$ 70,00 (On Line)

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357