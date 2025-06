Inovação nas seguradoras, embbeded insurance, corretores e tendências: os temas do Insurtech Brasil 2025

Em sua 8ª edição, evento terá cinco salas dedicadas a discutir tendências e os desafios do mercado segurador para este ano

No próximo dia 03 de julho será realizado o Insurtech Brasil 2025, o principal encontro de tecnologia, inovação em seguros e insurtechs do país. Ao longo de todo o dia serão quase 30 horas de debates e conteúdos exclusivos sobre as tendências e os desafios do mercado de seguros para 2025.

A edição deste ano terá foco maior na Inteligência Artificial, assunto que permeará quase todos os painéis, incluindo as discussões sobre distribuição e embedded insurance, uso de dados, subscrição, sinistro e tudo o que engloba a experiência do cliente. Também haverá espaço para abordar modelos inovadores de negócios e a participação das cooperativas e associações de proteção veicular no mercado de seguros brasileiro.

A partir das 9h da manhã, na plenária principal, acontecerá a abertura oficial do evento, seguido por uma palestra de um representante da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Na sequência, haverá uma mesa redonda com lideranças do setor para debater as transformações que o mercado está passando neste momento.

Por volta das 11h20 começam os debates temáticos. Na sala 1, o foco estará nos canais de distribuição de seguros, parcerias, embedded insurance e a experiência do cliente dentro dessa perspectiva. “Entre os assuntos estarão, por exemplo, como essas parcerias de distribuição podem trazer personalização para o cliente final; o que os bancos estão fazendo em termos de distribuição de seguros; e quais as tecnologias que estão impactando a distribuição”, explica José Prado, CEO do evento.

A sala de número 2 será dedicada a tecnologia, dados, inteligência artificial e o impacto disso nas seguradoras. Dessa forma, automação; seguro conectado na jornada do cliente; escalabilidade com inteligência artificial; e como as seguradoras estão utilizando plataformas e dados para aprimorar a oferta de seguros serão alguns dos assuntos debatidos neste espaço.

Tendências, regulação e negócios serão os temas da sala 3.

“Os painéis abordarão como as seguradoras estão apoiando as startups; como o Pix está ajudando no processo de pagamento das seguradoras; como as assistências estão moldando o mercado de seguros e como elas agregam valor aos produtos”, destacou Prado.

Também nesta sala haverá espaço para falar sobre risco climático, como a tecnologia está ajudando a indústria de seguros a mensurar e ter mais previsibilidade para precificar, e quais serão os desafios para o futuro.

Na sala 4 os temas envolverão as tecnologias disponíveis para os corretores de seguros; quais são os desafios tecnológicos e as ferramentas disponíveis para os brokers; os agentes de inteligência artificial e como eles vão impactar o mercado de seguros. O papel do chamado ‘Corretor Tec’ nesse cenário de inovação e tecnologia, e o que ele está buscando para trabalhar de forma mais produtiva, também serão discutidos neste espaço.

Por fim, a quinta e última sala abrigará os debates envolvendo os novos entrantes do mercado segurador, como as associações de proteção veicular e as cooperativas.

“Como esse tema já é uma realidade do setor, vamos trazer a Susep para dar um panorama sobre as mudanças legislativas e regulatórias. Também debateremos como esses entrantes podem ajudar as seguradoras, já que eles possuem tecnologias que são interessantes para esse mercado de proteção veicular”, justificou Juliana Montez, organizadora do evento.

Esse espaço receberá também pequenas apresentações e piches de startups sobre as suas inovações, o que elas conectam no mercado de seguros e como podem ajudar o setor.

A 8ª edição do Insurtech Brasil conta com patrocínio da TransUnion; Pipefy; Guidewire; .add; InsureMO; Namirial; Gestão Segura; Sensedia, Zenvia; Cambridge Mobile Tematics; Autoinsp; Klooks; fitinsur; Split Risk; Brick e Recuperação Online; além do apoio do ITC Vegas, o maior evento global de inovação e tecnologia para o mercado de seguros.

Vale lembrar também que as inscrições estão abertas e o valor pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito.

Insurtech Brasil 2025

Data e hora: 03 de julho de 2025, a partir das 8h

Local: Centro de Convenções Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo

Inscrições e mais informações: www.insurtechbrasil.com

Foto: Juliana-Montez-e-Jose-Prado-do-Insurtech-Brasil