Inovação e IA guiam participação da MetLife no CQCS Insurtech & Innovation 2025

Com participação da alta liderança, MetLife reforça visão sobre o futuro do seguro e os caminhos para ampliar a proteção financeira no país – A MetLife esteve presente no CQCS Insurtech & Innovation 2025, um dos principais eventos de inovação do mercado segurador latino-americano, realizado em São Paulo nos dias 11 e 12 de novembro. Ao lado de líderes e especialistas do setor, os principais executivos da companhia no Brasil apresentaram sua visão sobre o futuro da proteção financeira em um mundo impulsionado pela inteligência artificial, destacando como tecnologia, dados e empatia humana se unem para criar experiências mais simples, acessíveis e relevantes para clientes e parceiros.

Liderança e o papel da IA no futuro do seguro

No painel de líderes, o CEO da MetLife, Breno Gomes, destacou que a inteligência artificial deve ser vista como um instrumento de inclusão, confiança e avanço real do seguro, e não apenas como uma tendência tecnológica.

“O verdadeiro potencial da IA está em unir dados e sensibilidade humana para oferecer soluções mais justas, ágeis e personalizadas. Na MetLife, acreditamos que o uso responsável da tecnologia pode ampliar o acesso à proteção e transformar a relação entre pessoas e seguros”, afirmou o CEO.

Breno também reforçou que a MetLife vem aplicando IA de forma prática em áreas como subscrição automatizada, gestão preditiva de clientes e análise conversacional, sempre com foco em tornar o seguro mais acessível, eficiente e centrado nas pessoas. Segundo ele, o futuro do setor passa por uma combinação entre a capacidade analítica da IA e as interações humanas, no qual a tecnologia atua como copiloto de decisões para corretores e parceiros comerciais.

Inovação e parcerias digitais para ampliar o acesso

Em sua fala no painel “Venda por Comodidade: A Qualquer Hora, em Qualquer Lugar”, Marcelo Tomei, vice-presidente MetLife Xcelerator Brasil, destacou o papel da MetLife Xcelerator como unidade de negócios voltada a expandir o acesso ao seguro por meio de parcerias estratégicas com bancos digitais, plataformas de investimento, fintechs e empresas de diferentes segmentos.

“Nos últimos dois anos, a MetLife Xcelerator se consolidou como uma plataforma de inovação e crescimento, com mais de 20 parceiros e 6 milhões de clientes. Nosso foco é criar soluções junto aos parceiros, unindo tecnologia, dados e experiência para que o seguro chegue de forma simples e conveniente à vida das pessoas”, afirmou Tomei.

O executivo também ressaltou o avanço da MetLife em jornadas digitais integradas, que vão desde a contratação até o uso do seguro, com processos automatizados e pagamentos de indenizações em até duas horas — um reflexo da aposta da companhia em transformar o seguro em uma experiência fluida e de valor real para o cliente.

IA aplicada à experiência do corretor

O CIO da MetLife, Marcelo Vighi, apresentou, pela primeira vez, o novo Cot.Ai, ferramenta de cotação inteligente da MetLife. Integrada ao WhatsApp, a solução usa inteligência artificial generativa para oferecer uma experiência simples e intuitiva aos corretores, com geração automática de propostas e respostas em tempo real.

“A inteligência artificial não substitui o humano, ela o potencializa. Nosso foco é automatizar o que é manual e repetitivo para que a inteligência humana se concentre no que gera valor: entender o cliente, fortalecer o relacionamento e oferecer soluções mais rápidas e relevantes. O Cot.Ai é um exemplo prático dessa visão, unindo tecnologia e simplicidade para transformar a rotina do corretor”, explicou Vighi.

A ferramenta já está disponível para o produto Vida PME Capital Global e será ampliada para outras linhas do portfólio nas próximas semanas.

Comunicação e confiança como pilares da transformação

Encerrando a participação da MetLife, Denise Coelho, diretora de marketing e comunicação, apresentou o painel “A comunicação como instrumento de ampliação do valor do seguro”. Ela destacou a importância de criar conexões emocionais com os clientes, mostrando que o seguro é, acima de tudo, sobre confiança e empatia.

“Seguro é sobre confiança. A comunicação tem o papel de construir pontes entre razão e emoção, de transformar o medo em confiança e mostrar, por meio de ações concretas, que a marca está ao lado das pessoas”, afirmou Denise.

A executiva também apresentou ações que reforçam o propósito da MetLife, como os investimentos da MetLife Foundation em educação e inclusão social e a parceria global com o Global Citizen, que atua em prol da erradicação da pobreza.

Com sua participação no CQCS Insurtech & Innovation 2025, a MetLife reafirma sua estratégia de unir tecnologia, empatia e inovação para transformar o setor de seguros, oferecendo soluções mais ágeis, inclusivas e humanas, o compromisso global de proteger juntos o que mais importa.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

