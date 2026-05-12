Impactos da Nova Lei do Seguro X Regulação de Sinistros será tema de seminário na Seg News!

O evento está agendado para o dia 28 de Maio no formato on line. Confira a programação e serve a sua inscrição:

Nesse link:

https://agenciasegnews.com.br/seminario-seg-news-sinistros-servicos/

Ou pelo WhatsApp: 11 934157357

SEMINÁRIO SEG NEWS DE SINISTROS & SERVIÇOS

Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros

Data: 28 de Maio de 2026 – Das 9h00 ás 12h00

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

Realização:

www.agenciasegnews.com.br

PROGRAMA:

Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News

Abertura (9h00 ás 9h20): Palestra de apresentação da ABRELPS

9h00 ás 9h20: ABRELPS – Associação Brasileira de Reguladores, Liquidantes e Peritos de Sinistros

Apresentação: Luis Felipe Pellon, Presidente da ABRELPS

I Painel (9h20 ás 10h10): O Aviso de Sinistro e o Novo Contexto com a Lei nº 15.040/2024

Palestrante: Dr Sandro Raymumdo, Advogado, Professor de Direito do Seguro, Vice-Presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB-SP (Jabaquara-Saúde)

II Painel (10h10 ás 11h00): Informações & Riscos – Direitos & Deveres do Segurado

Palestrante: Dra Graziela Velasco, Advogada Especialista em Direito Processual Civil e Seguros, Previdência e Capitalização.

III Painel (11h00 ás 12h00): Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros

Palestrante: Dr. Thiago Leone Molena, Superintendente Jurídico e de Sinistros da Wiz Corporate

Inscrições:

Investimento: R$ 75,00

A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

*Com Certificado