IBA promove seu 1º Fórum de Longevidade para debater a segurança financeira e a nova economia da vida longa

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) anuncia o 1º Fórum de Longevidade, no dia 27 de novembro, das 8h às 18h, no Anfiteatro da Uninove, em São Paulo. O evento vai reunir os maiores nomes do mercado para debater os desafios e as oportunidades da longevidade na sociedade brasileira, em uma experiência de aprendizado entre atuários, especialistas e profissionais do setor, abordando temas essenciais para garantir um futuro longevo e a inclusão social.

Para Giancarlo Germany, presidente do IBA, o Fórum é fundamental para a atuação da entidade e estruturação do pensamento sobre esse mercado.”O aumento da expectativa de vida é uma conquista social, mas também um imenso desafio que exige planejamento e soluções concretas. O IBA, como entidade representativa dos atuários, tem o dever de liderar a discussão sobre como garantir uma longevidade digna e segura para todos. Como exemplo, uma estrutura de previdência complementar ampla e acessível desempenha um papel vital nesse cenário, não só como instrumento de segurança financeira, mas como pilar fundamental para promover a longevidade segura e a inclusão social”.

A segurança financeira é o pilar que permite aos idosos manterem a qualidade de vida, acessarem serviços de saúde adequados e serem ativos na sociedade, sem a dependência exclusiva de terceiros ou de auxílios governamentais. A garantia de uma longevidade digna e segura passa por um planejamento financeiro proativo que encare a vida longa como um desafio a ser gerido com responsabilidade.

Durante o fórum, os especialistas vão debater sobre o aumento da expectativa de vida e a falta que um planejamento adequado ou a insuficiência dos sistemas previdenciários podem acarretar aos indivíduos, levando à vulnerabilidade econômica na terceira idade, comprometendo sua dignidade e autonomia.

A programação conta com a presença confirmada do presidente do Instituto de Longevidade da MAG Seguros, Nilton Molina, do médico, professor e diretor Fundador do Centro de Estudos de Envelhecimento da Unifesp (Universidade Estadual de São Paulo, Luiz Roberto Ramos, do Superintendente Geral da Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), Eduardo Lammers, da CEO do Grupo Laços e especialista em envelhecimento, Martha Oliveira, do ex-diretor da SUSEP, professor de Ciências Atuariais, Estatísticas e Finanças da UFRJ, Eduardo Fraga. Também serão tratados temas sobre a Saúde e o Mercado de Trabalho e Consumo da Terceira Idade.

Para participar, é só acessar o site do Instituto Brasileiro de Atuária e se inscrever no Fórum de Longevidade do IBA

Serviço

Evento: 1º Fórum de Longevidade do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA)

Data: 27 de novembro

Horário: Das 8 horas às 18 horas

Local: Anfiteatro Uninove Vergueiro

Endereço: Rua Vergueiro 235/249, Liberdade, São Paulo/SP. CEP: 01504-001

Sobre o IBA – O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1944, congrega os profissionais de Ciências Atuariais no Brasil e visa incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área de Atuária. Atua como órgão representativo dos atuários brasileiros perante entidades governamentais e regulatórias, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e representa o Brasil na International Actuarial Association (IAA). Incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência atuarial por meio de comissões técnicas. Desde 2005, é responsável pela aplicação de exames de qualificação para novos atuários, um requisito da IAA para a obtenção do título de membro (MIBA).

Foto: Giancarlo Germany, presidente do IBA