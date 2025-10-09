I Fórum Rubens Walter Machado de Seguros e Transportes será no dia 05 de Novembro em SP!

Machado e Cremoneze Advogados promovem evento de celebração o 55º aniversário, e merecida homenagem ao saudoso fundador – Machado e Cremoneze Advogados, tem a honra de celebrar o 55º aniversário de nosso escritório e realizar o ‘I Fórum Rubens Walter Machado de Seguros e Transportes’. Apresentaremos palestras, painéis com muita informação e conteúdo, voltados ao setor segurador.

Nos próximos dias enviaremos a programação completa e nome dos palestrantes. Como também, o link de inscrição, para todos aqueles com quem dividimos o cotidiano profissional e queremos que estejam presentes. Reservem a data, será um encontro incrível!

Evento

Data – 05/11/2025 a partir das 10h, com almoço e coquetel de confraternização.

Local – Hotel Grand Hyatt

Av. das Nações Unidas, 12.595

História

Rubens Walter Machado (☆1936 ✟2001) iniciou sua carreira desde 1970, especialmente dedicada ao Direito Marítimo. Em 2001, constituímos o formato atual, ‘Machado e Cremoneze Advogados Associados’ e ampliamos a atuação. Ao Direito Marítimo somamos o Direito dos Transportes e a Responsabilidade Civil Geral.

Herdamos de nosso fundador os princípios institucionais que nos motivam diariamente: comprometimento, transparência, dinamismo e sigilo. Compromisso e parceria são palavras que bem definem as relações com nossos representados.

Temos escritórios em São Paulo, Santos e Orlando (EUA). Contamos com vasta rede de parceiros e colaboradores em quase todo o Brasil e muitos lugares da Europa e das Américas. (Fonte: Assessoria de Imprensa Machado e Cremoneze)