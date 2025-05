Grupo Valy mira crescimento e reúne-se com corretoras no interior de SP

Evento teve o objetivo de apresentar modelo de negócio aos participantes e as parcerias com a Escola de Negócios e Seguros e a Risk Veritas – O Grupo Valy, formado por corretoras de seguros do interior de São Paulo, realizou nesta quinta-feira (15.05), em Limeira (SP), um evento com parceiros e prospects interessados em se juntar ao negócio. O objetivo do grupo é impulsionar o crescimento e a excelência dos serviços dos parceiros que atuam naquela região, fortalecendo sua competitividade e inovação no mercado.

Durante o evento foi anunciado também uma parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS), organização que visa difundir o ensino, a pesquisa e o conhecimento o setor. A primeira medida do acordo será a realização online do ‘Curso preparatório de assistente técnico de seguros’ para todos os membros do grupo.

“Estamos muito felizes em anunciar o apoio da Escola de Negócios e Seguros. Tenho certeza de que com essa parceria vamos agregar ainda mais qualidade ao perfil dos nossos sócios”, destacou o presidente do grupo, Frederico Leopoldo. Já o superintendente Regional da ENS, Rodrigo Matos, associações como o Grupo Valy têm um papel essencial no fortalecimento do setor. “Elas criam um espaço de troca de experiências, apoio mútuo e alinhamento estratégico entre corretoras, o que amplia a força da distribuição de seguros no Brasil”, ressaltou.

No encontro, as corretoras convidadas puderam conhecer o modelo de negócio, as soluções disponíveis e as seguradoras parceiras que atuam com o Grupo Valy neste momento. Houve ainda espaço para uma palestra com o tema “Acelerando Crescimento”, ministrada por Bettine Castro, diretora financeira, mostrando as possibilidades de expansão em várias linhas.

Quem também participou do evento foi Alfredo Chaia, managing director da Risk Veritas, que atuará como um parceiro para gestão e colocação de riscos específicos. Atualmente, o Grupo Valy possui R$ 50 milhões em produção nos ramos Auto, Vida e Residencial.

As nove corretoras membros da organização que atuam no interior de São Paulo são Mec Seguros, Consulseg Seguros, Guarnieri Seguros, Núcleo Alternativa Seguros (Mogi Guaçu); Guilherme Seguros (Mogi Mirim); Lenanzo Seguros, Monaco Seguros (Campinas); São João Seguros (São João da Boa Vista); e Vify Seguros (Limeira). Confira como foi o evento acessando o Instagram do Grupo Valy.

Sobre o Grupo Valy

Com sede em Limeira, o Grupo Valy é formado por corretoras de seguros e objetiva impulsionar o crescimento e a excelência dos serviços dos parceiros que atuam no interior de São Paulo (SP), fortalecendo sua competitividade e inovação no mercado. Fundado em 2018 como uma rede informal de apoio, atualmente conta com nove corretoras e possui R$ 50 milhões em produção em auto, vida e residencial.