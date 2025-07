Grupo MAG marca presença na Expert XP 2025

Companhia apresentou soluções de seu portfólio, teve a participação de executivos em apresentações de painéis, além da presença dos embaixadores da marca – O Grupo MAG, especializado em vida e previdência com 190 anos de atuação ininterrupta no país, esteve na Expert XP 2025, o maior festival de investimentos do mundo, ocorrido entre os dias 24 e 26 de julho, no São Paulo Expo. Durante o evento, a companhia apresentou parte de seu portfólio, como a linha ‘Private Solutions’, foi representada por dois executivos em apresentações de painéis e recebeu a visita dos embaixadores da marca: Fausto Carvalho, criador do personagem “Jorginho do Beach Tênis”, Rafaela Silva, campeã olímpica e primeira mulher brasileira campeã mundial de judô; e Raissa Machado, medalhista paralímpica.

No decorrer do evento, o público teve a oportunidade de conhecer a linha “Private Solutions”, voltada para a alta renda, que recentemente incluiu em seu portfólio de produtos o ‘Whole Life Sucessão’. A solução oferece proteção vitalícia de forma mais acessível e sem reserva financeira resgatável. A linha ainda faz uso da tecnologia para agilização de seus processos de underwriting, proporcionando uma experiência personalizada e substituindo a tradicional ‘Declaração Pessoal de Saúde (DPS)’, reduzindo o tempo de preenchimento para cerca de 1 minuto em até 80% das propostas.

“A inovação faz parte do DNA da MAG e a atualização de produtos do nosso portfólio reforça o nosso compromisso ao longo desses 190 anos de atuação em ofertar, de forma consolidada e acessível, as melhores soluções para atender às reais necessidades dos clientes. Isso gera ainda mais oportunidades de venda e fortalece a captação de novos negócios”, comenta Leonardo Lourenço, diretor estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG.

O stand do Grupo MAG recebeu uma presença ilustre durante o evento: Fausto Carvalho, embaixador da marca, influenciador e criador de um dos personagens de maior sucesso do momento “Jorginho, o Menzinho”, Rafaela Silva, campeã olímpica e primeira mulher brasileira campeã mundial de judô, e Raissa Machado, medalhista paralímpica. O espaço também contou com ativações, sendo que o público ainda teve a oportunidade de experimentar a alta gastronomia do Café MAG by Le Cordon Bleu, fruto da parceria com a companhia francesa, reconhecida mundialmente por sua excelência e alta qualidade.

Time de peso e palestras em destaque

O Grupo MAG foi representado por um time de executivos de peso. A começar pelos palestrantes Leonardo Lourenço e Larissa Althoff, diretora de Parcerias Financeiras da MAG Seguros. Junto a eles, Márcio Batistuti, diretor comercial, além do time da MAG Investimentos, representada pelos sócios-diretores Cláudio Pires e Fernando Gabriades, e do head de distribuição da gestora, Edvaldo Torres Garcia Junior.

O primeiro dia de evento contou com a palestra de Larissa Althoff com a temática “Seguro é investimento? A proteção como peça-chave do planejamento financeiro”. Para a executiva, além da estratégia de posicionamento, para a MAG, o tópico é de grande relevância para o setor como um todo.

“Ser porta-voz do Grupo MAG em um evento tão grandioso é um privilégio e ajuda a garantir a propagação desta pauta que é tão relevante para o mercado financeiro, que é a proteção e a oferta estruturada de seguros, alinhadas ao planejamento financeiro. Para a indústria de seguros, é importante que tenhamos este tipo de debate em ambientes como a Expert XP, no qual recebemos clientes com consciência financeira elevada, distribuidores importantes e assessores de investimentos”, disse Althoff.

Já no segundo dia, Leonardo Lourenço também participou de um painel, apresentando o tema “A sua vida financeira resiste a imprevistos?”. Entre os pontos abordados, ele falou sobre o desenvolvimento e a importância de um portfólio adaptável. “Quando há a possibilidade de identificar um evento que gera riscos, como uma doença grave ou uma cirurgia, por exemplo, se a empresa tem um produto que atue de maneira certeira naquela eventualidade, é sinal de que o portfólio é eficiente. Além disso, é necessário entregar a solução de maneira clara, objetiva e transparente, com as customizações feitas de maneira digital e em tempo real. Tudo isso compõe um portfólio amplo capaz de entregar valor ao cliente”, explica.

“A Expert XP é uma ótima oportunidade para investidores e parceiros que buscam conexões e novidades sobre o mercado financeiro em diversos segmentos. Para a MAG Investimentos é de extrema importância participar de eventos e discussões que beneficiem o ecossistema”, concluiu Fernando Gabriades, sócio-diretor da gestora.

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país.

Foto: Stand do Grupo MAG na Expert XP 2025