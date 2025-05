Grupo MAG e Le Cordon Bleu Brasil criam espaço gastronômico exclusivo para fortalecer conexões

“” é uma das novidades do Grupo Segurador, que celebra 190 anos em 2025 e inaugurou mais uma matriz na capital paulista – Em um movimento inédito e alinhado à tendência mundial de transformações dos ambientes corporativos modernos, o Grupo MAG e o Le Cordon Bleu Brasil anunciam a inauguração do “Café MAG by Le Cordon Bleu”. O espaço, localizado na recém-inaugurada matriz do grupo segurador no entorno da Faria Lima, em São Paulo, surge com a proposta de conectar pessoas, gerar novas oportunidades de negócios e fortalecer a cultura organizacional da MAG.

A parceria com o Le Cordon Bleu Brasil, reconhecido mundialmente pela excelência no ensino das artes culinárias e gestão hoteleira há 130 anos, reforça a dedicação da MAG em atender ao público interno e criar experiências memoráveis para seus colaboradores e parceiros de negócios. A novidade é um marco dentro das comemorações dos 190 anos da companhia, como destaca Helder Molina, CEO do Grupo MAG.

“O lançamento do “Café MAG by Le Cordon Bleu” reflete a nossa crença de que as melhores oportunidades surgem das relações que cultivamos. Nossa sede paulistana foi projetada para estimular o networking e a colaboração em um espaço integrado que fomente nossa atuação por meio de novas conexões”.

Mais do que um café, um espaço para novas ideias

Seguindo a tendência global de grandes corporações que cada vez mais investem em locais que consigam unir propósito e hospitalidade, o “Café MAG by Le Cordon Bleu” foi projetado para ser um lugar acolhedor onde as pessoas possam estreitar relações. Localizado em um dos principais centros financeiros do país, e posicionado em um ecossistema dinâmico, onde empresas globais se estabelecem e trocam experiências, o café se torna um ponto de encontro estratégico para profissionais e clientes.

“Nossa parceria com o Le Cordon Bleu Brasil traduz a essência da MAG: buscamos sempre entregar o melhor em tudo o que fazemos, seja no mercado segurador, seja nas relações construídas com nossos colaboradores e parceiros de negócios. Testemunhar a união dessas marcas reflete o compromisso inegociável com a excelência, tradição e inovação em suas respectivas áreas de atuação”, destaca Carol Vieira, diretora de Parcerias Estratégicas do Grupo MAG.

Pioneirismo da iniciativa das marcas no Brasil

O Le Cordon Bleu Brasil firma, pela primeira vez no país, uma parceria com uma empresa desse porte e em um ambiente corporativo. Referência mundial na gastronomia, o Instituto será responsável pela idealização do menu e a capacitação da equipe de colaboradores do local.

“A parceria com o Grupo MAG reforça nosso compromisso em expandir a excelência do Le Cordon Bleu Brasil para além da educação, conectando a gastronomia a novos ambientes e experiências. O “Café MAG by Le Cordon Bleu” materializa essa proposta ao unir tradição, hospitalidade e conexão entre pessoas. A iniciativa também se alinha ao movimento que temos aprofundado com o Culinary Village, em São Paulo, e o restaurante Signatures, no Rio: um modelo B2B que aplica nossa expertise técnica em formatos inovadores, fortalecendo relações no universo corporativo”, afirma Patrick Martin, Diretor Técnico e Executivo do Le Cordon Bleu Brasil e Embaixador do Le Cordon Bleu Internacional.

“Contribuir com a construção do “Café MAG by Le Cordon Bleu ” foi uma forma de levar a sofisticação da gastronomia a um novo contexto, onde acolhimento, propósito e conexões ganham protagonismo. Acreditamos que a vivência gastronômica tem o poder de transformar ambientes e fortalecer vínculos — inclusive no universo corporativo. E nada melhor do que firmar essa parceria em 2025, ano em que o Le Cordon Bleu celebra 130 anos de história, mantendo vivo seu legado centenário enquanto se reinventa com novos conteúdos e formatos para atender às demandas da sociedade moderna.”, afirma Carla Rosas, Diretora de Marketing & Vendas Le Cordon Bleu Brasil e General Manager Le Cordon Bleu Rio de Janeiro.

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país.

Sobre Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu é a principal rede global de institutos de artes culinárias e gestão de hospitalidade, com uma herança de 130 anos. A rede mantém presença global com 35 escolas em mais de 20 países, formando cerca de 20 mil alunos de mais de 100 nacionalidades diferentes todos os anos. As técnicas culinárias tradicionais francesas permanecem no coração do Le Cordon Bleu, mas seus programas acadêmicos são constantemente adaptados para incluir novas tecnologias e as inovações necessárias para atender às necessidades crescentes da indústria. Presente no Brasil desde 2018, possui unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde oferece programas de alta qualidade, como o Grand Diplôme, o Diploma de Cozinha Brasileira, o Diplôme de Wine & Spirits, Diplôme de Plant Based, entre outros.