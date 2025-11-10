Grupo Bradesco Seguros realiza encontro no novo Espaço Corretor no Rio de Janeiro

Em linha com seu compromisso de valorização e desenvolvimento dos corretores de seguros, no último dia 28 de outubro, o Grupo Bradesco Seguros apresentou o Espaço Corretor no Rio de Janeiro. A iniciativa busca ampliar a proximidade com os parceiros de negócios, oferecendo um ambiente moderno, colaborativo e funcional para apoiar suas atividades comerciais.

O espaço foi concebido no formato de coworking e conta com infraestrutura completa, incluindo mesas de trabalho, salas de reuniões e de treinamento, internet de alta velocidade e climatização. O local foi idealizado para oferecer mais conforto, praticidade e autonomia aos profissionais, apoiando o desenvolvimento de novos negócios, a realização de reuniões com clientes e ações de capacitação.

Estiveram presentes no encontro Carlos Marinelli, Diretor-presidente da Bradesco Saúde, Ney Dias, Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Ricardo Campos, Superintendente sênior de negócios da Bradesco Vida e Previdência, Francisco Rosado, Diretor da Bradescor, Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, Flávio Bitter, Diretor Comercial da Bradesco Saúde e Saint’Clair Lima, Diretor da Bradesco Auto/RE.

O Espaço Corretor do Rio de Janeiro fica localizado na Praça Pio X, nº 79. Além desse, o Grupo Segurador conta com uma unidade do Espaço Corretor em Porto Alegre e, em breve, inaugurará mais uma em SP. Na capital paulista, o espaço será na nova sede da companhia, na Avenida Paulista, nº 1450. Já em Porto Alegre, a unidade funciona na Sucursal da cidade, situada na Av. Independência, 1299, no bairro Moinhos de Vento. Inaugurado no 1° semestre de 2025, o espaço no Sul do país reuniu executivos regionais da companhia em sua abertura oficial.

Corretores parceiros que desejarem utilizar as instalações dos Espaços Corretor devem entrar em contato com seus respectivos gerentes comerciais ou, se preferirem, utilizar os e-mails específicos por região:

Espaço Corretor POA: espacocorretor.poa@bradescoseguros.com.br

Espaço Corretor SP: espacocorretor.sp@bradescoseguros.com.br

Espaço Corretor RJ: espacocorretor.rj@bradescoseguros.com.br

Os espaços também contam com recepcionista em horário comercial, que estão disponíveis para prestar suporte administrativo. Por meio dessas estruturas, o Grupo Bradesco Seguros reforça seu compromisso com a proximidade, o apoio e o desenvolvimento contínuo de seus parceiros em diferentes regiões do Brasil.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Carlos Marinelli, Diretor-presidente da Bradesco Saúde; Ney Dias, Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE; e Francisco Rosado, Diretor da Bradescor

Visualizar todas as imagens em alta resolução