Grupo Bradesco Seguros promove a 6ª edição do Insurance & Innovation Talks

Em parceria com a consultoria NTT Data, evento terá como tema “Inovação em ASG transformando o Mercado de Seguros”

O Grupo Bradesco Seguros apresenta a 6ª edição do Insurance & Innovation Talks, evento para profissionais que desejam ter insights para o futuro do mercado segurador. Com o tema “Inovação em ASG transformando o Mercado de Seguros”, o encontro acontecerá no dia 24 de fevereiro, às 9h, em formato híbrido, oferecendo palestras e debates, em parceria com a consultoria NTT Data.



“O Insurance & Innovation Talks se destaca como um canal para incentivar o diálogo sobre inovação no mercado de seguros e a colaboração entre os diversos integrantes do nosso ecossistema. Em cada edição, nos empenhamos em abordar os temas mais atuais e as tendências emergentes do setor e, nesta edição, reafirmamos nosso compromisso trazendo a temática ASG (Ambiental, Social e Governança, ou ESG) para o contexto do setor,” afirma José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.



A 6ª edição do Insurance & Innovation Talks está com as inscrições abertas. Aos interessados em participar no formato presencial, o evento será realizado no Espaço Verde NTT Data, em São Paulo, e as vagas são limitadas.



Programação completa e inscrição disponíveis no link: https://forms.monday.com/forms/038435454c128825f3e76f4ba7dd6ce1?r=use1

Foto: José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.