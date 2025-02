Grupo Bradesco Seguros marca presença no Show Rural Coopavel 2025, em Cascavel-PR

Companhia aposta em ativações estratégicas e espaço exclusivo para fortalecer conexões no setor agro – Com o objetivo de reforçar sua presença no segmento de Agronegócio, o Grupo Bradesco Seguros participou do “Show Rural Coopavel 2025”, realizado entre 10 a 14 de fevereiro, em Cascavel (PR). O evento, reconhecido como um dos maiores do País em diversificação agrícola, contou com patrocínio da Organização Bradesco e reuniu mais de 400 mil visitantes ao longo dos cinco dias.

Durante a feira, a seguradora promoveu uma série de ativações estratégicas para fortalecer a interação da marca com o público. Entre as iniciativas, destacou-se a Sala Bradesco Seguros, um espaço exclusivo dedicado a reuniões, apresentações e negociações comerciais, proporcionando um ambiente propício para estreitar relações e gerar novas oportunidades de negócio.

Os executivos comerciais do Grupo Bradesco Seguros, Leonardo Freitas, Altevir Dias do Prado, Carlos Picini, Claudinei Poletto e Alex Queiroz, também marcaram presença no evento.

Com 36 anos de história, o Show Rural Coopavel é um palco de grandes lançamentos, inovações tecnológicas e oportunidades de negócios em toda a cadeia do agronegócio. A participação do Grupo Bradesco Seguros reforçou, em mais um ano consecutivo, seu compromisso em oferecer soluções personalizadas e inovadoras para atender às necessidades do setor.