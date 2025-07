Grupo Bradesco Seguros marca presença no CMO Summit 2025

O Grupo Bradesco Seguros esteve presente em mais uma edição do CMO Summit, um dos mais relevantes encontros nacionais de lideranças e especialistas em marketing. O diretor de Marketing da companhia, Alexandre Nogueira, foi um dos participantes do painel “A Psicologia por trás da venda difícil”, ao lado de Cinthia Junqueira Kato (CMO da Icatu) e Fernando Cerino (CMO da MSD), com moderação de Marcos Custódio.

O debate abordou as principais barreiras psicológicas envolvidas em decisões de compra complexas, como é o caso dos seguros. Os participantes discutiram os desafios enfrentados pelos consumidores ao lidar com riscos e incertezas, além da importância de estratégias de marketing que transmitam confiança, clareza e empatia. Foram compartilhadas experiências sobre como a tecnologia, a personalização e a comunicação com propósito podem ajudar a superar objeções, reduzir fricções na jornada do cliente e tornar a decisão mais consciente e segura.

“Essa edição do CMO Summit reforçou o quanto o marketing tem papel essencial na construção de confiança. Foi uma honra representar o Grupo Segurador nesse debate tão rico, ao lado de grandes profissionais. Discutimos como empatia, escuta ativa e clareza na comunicação ajudam a tornar decisões complexas mais seguras. Falar de seguros é também falar de cuidado, proteção e futuro”, afirmou Alexandre Nogueira.

A participação do Grupo Bradesco Seguros neste evento reafirma o compromisso da companhia com a construção de um marketing cada vez mais estratégico, humano e conectado às novas expectativas da sociedade. Ao integrar um espaço de troca com profissionais renomados, a seguradora reforça seu papel de liderança na discussão sobre inovação, comportamento do consumidor e relevância das marcas no cotidiano das pessoas.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo integrou painel sobre os fatores psicológicos que influenciam decisões de compra em contextos complexos