Grupo Apisul mostra na TranspoSul como suas soluções com implemento de IA impulsionam o futuro do transporte

Tecnologia unindo segurança e gerenciamento de riscos torna operações mais eficientes no transporte de cargas – A aplicação de inteligência artificial nas soluções para logística vem se destacando como elemento-chave para potencializar a competitividade no transporte de cargas. Responsável pelo monitoramento de mais de 5 milhões de viagens ao ano, o Grupo Apisul mostrará, na 24ª edição da TranspoSul, como suas soluções podem prevenir acidentes e tornar operações mais seguras. Promovida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (SETCERGS), a feira acontece entre 23 e 26 de setembro, no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre.

O uso da tecnologia no transporte pode gerar redução de 15% nos custos logísticos, aumento de 30% na precisão de demanda e 20% menos custos a partir da otimização de rotas, segundo dados da McKinsey. “A inteligência artificial vem representando um salto na forma como gerenciamos riscos no transporte. Hoje conseguimos antecipar cenários, agir com mais precisão e proteger vidas e patrimônios com ainda mais eficiência. Quando utilizamos nossos seguros, aliados aos nossos serviços com IA, aumentamos exponencialmente a entrega de valor aos clientes. Através de nosso ecossistema, atendemos às necessidades reais do setor, além de contribuir para tornar o transporte de cargas mais seguro, eficiente e sustentável”, afirma o Diretor Comercial do Grupo Apisul, Leandro Garcia.

Ao visitar o estande da companhia durante o evento, o participante poderá conhecer os benefícios de soluções oferecidas pelas empresas do grupo. Entre elas, são destaques no evento: o exclusivo Seguro RC-V, desenvolvido em parceria com a Seguradora Essor; as câmeras Smart View, da SIGhRA – Sistemas Inovadores; e o PAZ 5.0 – Programa Acidente Zero, da gerenciadora de riscos Multisat. Além de mapear comportamentos e situações de risco, o PAZ 5.0 cria um fluxo automatizado de ações para prevenção e redução de acidentes, e proporciona treinamento preventivo e corretivo, através de vídeos educativos e orientação personalizada.

Com atuação nacional e mais de 1.200 colaboradores, o Grupo Apisul é referência em seguros, gerenciamento de riscos e tecnologia para a cadeia de transporte e logística, e protege um volume superior a R$ 1,2 trilhão em cargas seguradas. Em 2025, ano em que comemora seus 40 anos, a companhia busca expandir a presença com novas filiais em regiões estratégicas, fortalecendo o compromisso com clientes em todo o Brasil.

Serviço

O que: Grupo Apisul na 24ª Transposul

Quando: 23 a 26 de setembro de 2025

Horário: das 14h às 21h

Onde: Centro de Eventos FIERGS em Porto Alegre, Avenida Setcergs, Estande 38

Sobre o Grupo Apisul

O Grupo Apisul é referência nacional em soluções personalizadas para seguros, gerenciamento de riscos, inteligência logística e regulação de sinistros. A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em transações de alta performance.

A empresa é pioneira no Brasil na implementação da Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.

Acesse @grupoapisul e saiba mais.

Foto: Leandro Garcia, Diretor Comercial do Grupo Apisul, Leandro Garcia