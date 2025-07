Grupo Apisul aposta em pessoas para transformar metas em resultados

O Grupo Apisul reuniu colaboradores de todas as regiões do Brasil para a Convenção de Vendas 2025, no Vila Ventura Eco Resort, no Rio Grande do Sul, na última semana. Mais do que um encontro corporativo, o evento foi uma verdadeira imersão estratégica para preparar nossas equipes para os próximos desafios do mercado. Com mais de 40 anos de atuação no setor de seguros, gerenciamento de riscos e tecnologia para a cadeia logística, o Grupo Apisul vem reforçando uma de suas maiores forças: o investimento em pessoas.

“Esse é sempre um momento marcante na agenda do Grupo Apisul. É quando olhamos para nossos resultados, reafirmamos nossa visão de futuro e, principalmente, fortalecemos o papel das nossas equipes como protagonistas da nossa trajetória de crescimento. Saímos dessa convenção com mais integração, técnica e motivação para transformar nossos planos em resultados concretos”, afirma o Vice-Presidente do Grupo Apisul, Marcus Cunha.

Estratégia, inovação e pessoas no centro

A programação trouxe treinamentos avançados de vendas, dinâmicas de integração e momentos de reflexão sobre o futuro do Grupo e do mercado. Participaram colaboradores das empresas Apisul Seguros, Aphicor, Multisat, Excel Reguladora, SIGhRA e NOX, que juntos compõem o ecossistema de soluções da companhia.

“Esta edição da convenção reforça a nossa missão em fortalecer o nosso time para um atendimento de excelência aos nossos clientes e geração de resultados, através da capacitação e do desenvolvimento das pessoas – que é um dos valores do Grupo Apisul. Estamos ainda mais preparados para avançar e manter a empresa como referência no mercado”, destaca a Diretora Corporativa, Camila Rosa.

Com atuação nacional e mais de 1.200 colaboradores, o Grupo Apisul monitora mais de 5 milhões de viagens por ano e protege um volume superior a R$ 1,2 trilhão em cargas seguradas. Em 2025, a meta é manter o crescimento acima dos 20% e expandir a presença com novas filiais em regiões estratégicas, fortalecendo o compromisso com clientes em todo o Brasil.

Sobre o Grupo Apisul

O Grupo Apisul é referência nacional em soluções personalizadas para seguros, gerenciamento de riscos, inteligência logística e regulação de sinistros. A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em transações de alta performance.

A empresa é pioneira no Brasil na implementação da Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.

