Gestão Segura realiza Iº workshop sobre sinistros para gestores de APVs, seguradoras e analistas do setor

Evento reuniu mais de 150 pessoas e foi realizado em Belo Horizonte (MG) – O Iº workshop sobre sinistros para gestores de associações de proteção veicular (APVs), seguradoras e analistas do setor foi realizado na última quinta-feira (11.12), em Belo Horizonte (MG). O encontro foi organizado pela Gestão Segura, empresa especializada em soluções para a gestão de sinistros, e reuniu mais de 150 pessoas.

Entre os participantes estavam alguns dos principais nomes do setor, como Marcus Santos, gerente geral da Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais (APVS Brasil); Rodrigo Rocha, presidente da Mobili; André Saliba, CEO da Getrak; Marcos Kapp, CEO da seguradora Split Risk; Jenifer Moura, diretora de Operações da CMA Proteção Patrimonial; Júnio Caitano, gerente de Sinistro da Save Car Brasil; e Waldir Viana, gerente executivo de Operações da Pluro.

A programação contou com diversos temas ligados a gestão, regulação e liquidação de sinistros; além de combate a fraudes e análise de casos.

Para Marcus Santos, da APVS Brasil, o networking gerado através do workshop e o ganho para o setor são de extrema importância para o desenvolvimento contínuo das melhores práticas. “A qualidade das discussões, a profundidade dos temas e o espaço aberto para trocas entre os profissionais fizeram do evento uma experiência extremamente enriquecedora”.

“O workshop foi algo excepcional, falamos de regulação, de análise, de combater a fraude, mas também houve muita troca de ideias, cada um expondo a sua experiência e a sua vivência. Acredito que é assim que se constrói um mercado forte e bem estruturado”, disse Jeniffer Moura, diretora de Operações da CMA Proteção Patrimonial.

Também durante o encontro foi apresentado o Evidência 360, um serviço que tem como objetivo reduzir fraudes e garantir operações mais confiáveis na proteção de automóveis e frotistas. Trata-se de uma plataforma modular que combina dados internos e externos confiáveis em um só painel, o que contribui para a tomada de decisões mais seguras e reduz o risco de prejuízos.

Através dessa plataforma, as APVs e demais empresas que atuam no segmento podem acessar dados externos como processos criminais e cíveis relevantes; CPF’s ativos e registro de falecimento; participação em programas sociais; mandados de prisão; entre outros pontos de risco.

Antes do encerramento, houve ainda a entrega de quatro premiações para as associações que se destacaram no ano de 2025, junto as soluções oferecidas pela Gestão Segura. Os prêmios foram entregues para a Star (Inovação); Atena (Sinistralidade); Trukx (Tecnologia); e Gram (Atendimento).

“A ideia de promover esse workshop está diretamente ligada ao nosso compromisso com a inovação e a evolução constante da gestão de sinistros no Brasil”, disse Gustavo Rocha, CEO da Gestão Segura, organizadora do evento. “Nossa missão é ajudar administradoras e demais empresas do setor a profissionalizarem a sua área de gestão de sinistros e acreditamos que essa troca de ideias é um dos caminhos”, completou.

Ainda de acordo com o executivo, o evento superou as expectativas e uma segunda edição deve acontecer ainda no primeiro semestre do ano que vem, novamente em Belo Horizonte (MG).

Sobre a Gestão Segura

A Gestão Segura é uma empresa especializada em soluções completas para a gestão de sinistros, com foco em tecnologia, performance e inovação. Com atuação consolidada em associações de proteção veicular (APVs) e gestores de frotas, a empresa atua em todo o Brasil oferecendo um ecossistema que envolve terceirização do departamento de sinistros, sistema de gestão, treinamentos, consultoria e mentoria especializada.