Fórum Mário Petrelli reune destaques do mercado para debater temas relevantes

O evento aconteceu hoje (08 de Outubro) no auditório da MAG Seguros, em São Paulo e contou com a participação de lideranças do mercado seguros e profissionais de destaque. A abertura do Fórum foi feita por Helder Molina, da MAG Seguros e em seguida o Professor Gilmar Melo Mendes, da Fundação Dom Cabral, apresentou uma palestra sobre Macroeconomia e Economia Setorial. Marco Antônio Gonçalves, Presidente do Fórum, falou sobre o tema do encontro: “Fomento do Mercado de Seguros: uma sociedade mais protegida”, destacando a importância de debater questões que precisam ser analisadas. Segundo ele o objetivo do Fórum Mário Petrelli e propor formas para solucionar ou amenizar riscos latentes na sociedade.

Paineis apresentados no Fórum:

Painel 1: Substituto do DPVAT e a Capacidade do Mercado para Proteção de Catástrofes

Debate sobre o novo modelo de seguro obrigatório e o papel do setor na proteção das vítimas e na reconstrução do País.

Alexandre Camilo

Rodrigo Botti

Boris Beer (moderador )

Painel 2: Lei do Contrato de Seguro e Novo Marco das Cooperativas e Associações de Proteção

Discussão sobre a Lei 15.040/24 e a LC 213/25, que modernizam e ampliam a atuação das cooperativas e associações mutualistas.

Camila Calais

Armando Vergílio

Antonio Penteado Mendonça ( moderador)

Encerramento – Nilton Molina

Foto: Marco Antonio Gonçalves, Presidente do Fórum Mário Petrelli (Dir) e Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News