Fórum ESG do IBA reúne especialistas para discutir sustentabilidade e governança

O Instituto Brasileiro de Atuária realiza, no dia 28 de maio de 2026, o 1º Fórum de ESG do IBA, no Anfiteatro Uninove Vergueiro, em São Paulo. O encontro reunirá especialistas, profissionais do setor e representantes de diferentes áreas para debater sustentabilidade, governança e o papel da Atuária na construção de um futuro mais responsável.

Com uma programação voltada ao aprendizado, à troca de experiências e ao networking qualificado, o Fórum abordará temas estratégicos relacionados aos desafios e oportunidades do ESG nos mercados de previdência, saúde suplementar, seguros e gestão de riscos climáticos.

Para o presidente do IBA, Giancarlo Germany, o evento representa um marco importante para a atuação da profissão diante das transformações do mercado. “A Atuária tem papel essencial na análise de riscos, na construção de modelos sustentáveis e no apoio à tomada de decisões responsáveis. O 1º Fórum de ESG do IBA nasce com o propósito de ampliar esse debate, conectando conhecimento técnico, visão regulatória e experiências práticas para contribuir com um futuro mais sustentável e transparente para a sociedade”, afirma Giancarlo Germany.

A programação contará com cinco painéis: Visão Estratégica dos Órgãos Reguladores. Experiências de ESG em Previdência Privada. ESG em Saúde Suplementar. Os Impactos do ESG na Indústria de Seguros. Riscos e Oportunidades Associados à Sustentabilidade e às Mudanças Climáticas.

O painel “Visão Estratégica dos Órgãos Reguladores” trará uma reflexão sobre como a agenda ESG vem sendo incorporada às diretrizes regulatórias e às práticas de supervisão dos mercados financeiro, segurador, previdenciário e de saúde. A proposta é discutir de que forma os reguladores têm orientado o setor na adoção de critérios ambientais, sociais e de governança, estimulando maior transparência, gestão responsável de riscos e alinhamento às melhores práticas nacionais e internacionais.

No tema “Experiências de ESG em Previdência Privada”, o Fórum abordará como entidades e profissionais do setor previdenciário vêm incorporando princípios de sustentabilidade em suas estratégias de investimento, gestão de riscos, relacionamento com participantes e governança institucional. A previdência privada, por sua natureza de longo prazo, tem papel relevante na construção de modelos mais sustentáveis, capazes de equilibrar rentabilidade, segurança e responsabilidade social.

O debate sobre “ESG em Saúde Suplementar” destacará os desafios e oportunidades para operadoras, atuários e demais agentes do setor diante de uma agenda que envolve eficiência assistencial, sustentabilidade econômico-financeira, acesso, qualidade do cuidado e governança. A incorporação de práticas ESG pode contribuir para modelos mais equilibrados, com foco na perenidade das operações e na geração de valor para beneficiários, empresas e sociedade.

Já o painel “Os Impactos do ESG na Indústria de Seguros” discutirá como as seguradoras estão sendo desafiadas a rever produtos, processos, políticas de subscrição, investimentos e modelos de precificação à luz dos critérios ESG. A crescente exposição a riscos ambientais, sociais e reputacionais reforça a necessidade de uma atuação técnica cada vez mais integrada, na qual a Atuária contribui diretamente para mensurar impactos, antecipar cenários e apoiar decisões estratégicas.

Os “Riscos e Oportunidades Associados à Sustentabilidade e às Mudanças Climáticas”, é um dos pontos centrais do encontro, considerando a relevância dos eventos climáticos extremos, da transição energética e das novas exigências de disclosure e governança. Para a Atuária, esse cenário amplia a necessidade de desenvolver modelos capazes de avaliar riscos emergentes, impactos financeiros de longo prazo e oportunidades relacionadas à inovação, resiliência e sustentabilidade dos negócios.

O 1º Fórum de ESG do IBA reforça a importância da atuação atuarial em um contexto de profundas transformações. Mais do que acompanhar tendências, a profissão é chamada a contribuir tecnicamente para decisões que envolvem risco, solvência, proteção social, equilíbrio econômico e responsabilidade com as futuras gerações.

Serviço

1º Fórum de ESG do Instituto Brasileiro de Atuária

Data: 28 de maio de 2026

Local: Anfiteatro Uninove Vergueiro

Endereço: Rua Vergueiro, 235/249 — Liberdade, São Paulo/SP

CEP: 01504-001

Horário: das 8h às 18h

Inscrições abertas: https://atuarios.org.br/proximos-eventos/?cod=55

Sobre o IBA – O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1944, congrega os profissionais de Ciências Atuariais no Brasil e tem como objetivo principal incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área de Atuária. Atua como órgão representativo dos atuários brasileiros perante entidades governamentais e regulatórias, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e representa o Brasil na International Actuarial Association (IAA). Incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência atuarial por meio de comissões técnicas. Desde 2005, é responsável pela aplicação de exames de qualificação para novos atuários, um requisito da IAA para a obtenção do título de membro (MIBA).