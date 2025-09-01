FETCESP recebe diretor-geral da ANTT para debater desafios e avanços do Transporte Rodoviário de Cargas

Encontro em São Paulo contou com lideranças do setor e parlamentares, reforçando o diálogo entre agência reguladora e transportadores

Na manhã da quinta-feira (28), a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo (FETCESP) promoveu um encontro com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, em sua sede, em São Paulo. O evento reuniu presidentes e diretores de entidades de todo o país, além de autoridades políticas, para discutir os principais desafios e perspectivas do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC).

A abertura contou com a presença de Flávio Benatti, vice-presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT); Eduardo Rebuzzi, presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística); e Carlos Panzan, presidente da FETCESP, que destacou a relevância da aproximação com a agência reguladora. “A aproximação entre entidade patronal e a ANTT marca a evolução do relacionamento entre as áreas em uma conversa franca e direta, contribuindo para a melhoria do transporte rodoviário de cargas. Ouvimos os planos do novo diretor e apresentamos as principais demandas do setor. Espero que este encontro inaugure um novo momento nessa relação”, afirmou Panzan.

Em seu discurso, Guilherme agradeceu o convite e reforçou a importância do diálogo com o setor. “O Transporte Rodoviário de Cargas tem uma dupla relevância para a ANTT. Além de ser regulado pela agência, é também um dos principais usuários da nossa infraestrutura. Por isso, todos os nossos projetos voltados para as rodovias consideram a atividade transportadora como essencial para o desenvolvimento do país”, destacou o diretor-geral.

Ele também apresentou as frentes prioritárias da sua gestão, como o vale-pedágio, sistema Free Flow, qualidade das rodovias, concessões, conectividade com Wi-Fi nas estradas, sustentabilidade, seguro de cargas, fiscalização, segurança viária e eficiência logística. “Durante esses quatro anos nosso objetivo foi sempre fazer uma revisão completa dos principais marcos regulatórios com alguns objetivos principais como a redução de burocracia, redução de custos e maior eficiência na gestão. Isso passou pela revisão do RNTRC, pela revisão do vale-pedágio e tivemos um olhar mais atento às novas tecnologias”, explica.

Após as apresentações, uma mesa de debate reuniu José Alberto Panzan, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Campinas e Região (SINDICAMP); Marcel Zorzin, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do ABC (SETRANS); e Marcos Aurélio Ribeiro, assessor jurídico da FETCESP, que questionaram Guilherme Theo Sampaio, José Aires Amaral Filho, Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas da ANTT e Hugo Leonardo Cunha Rodrigues, superintendente de fiscalização de serviços de transporte rodoviário de cargas e passageiros.

O evento teve o apoio institucional da Confederação Nacional de Transportes (CNT), NTC&Logística, Sindicato das Empresas do Transporte de Cargas de São Paulo (SETCESP), Associação Brasileira de Transporte de Produtos Perigosos (ABTLP) e a Fundação Memória do Transporte (FuMTran).

Sobre a FETCESP

A Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo foi fundada em 1989 com a finalidade de representar o Transporte Rodoviário de Cargas no Estado de São Paulo junto às autoridades em todos os níveis das administrações pública e privada federal e estadual. Por isso, atua como órgão técnico e consultivo no estudo de soluções de questões ligadas ao transporte.

A Federação mantém comissões de trabalho formadas por empresários e assessorias jurídica e técnica especializadas. Os grupos participam de discussões sobre infraestrutura dos transportes, privatização das rodovias, terminais de cargas, tributos nas empresas de transportes, política trabalhista, acidentes no trabalho, roubo e desvio de cargas, multimodalidade, poluição veicular, legislação de trânsito e transporte de produtos químicos (perigosos), entre outros temas.

Foto: Da esquerda para a direita: Norberto Koch, Francisco Cardoso, José Alberto Panzan, José Aires Amaral Filho, Marcos Aurélio Ribeiro, Carlos Panzan, Hugo Leonardo Cunha Rodrigues, Coronel Sérgio Malucelli, Marcel Zorzin, Flávio Benatti, Eduardo Rebuzzi, Antonio Luis da Silva Junior e Warlon Lima.