Festival da Inovação, do Grupo Bradesco Seguros, chega a mais uma edição com programação inédita

Evento propõe debate sobre o papel das competências humanas em um mundo cada vez mais orientado por tecnologia e inteligência artificial – Entre os dias 7 e 9 de outubro, o Grupo Bradesco Seguros promove Festival da Inovação com o tema “O algoritmo humano”. Em um cenário de transformações aceleradas, impulsionadas pela inteligência artificial e pela automação, o evento propõe uma reflexão sobre o papel essencial da adaptação e desenvolvimento de competências humanas, como criatividade, empatia, senso crítico e visão de comunidade.

A programação contará com uma imersão conceitual nos cinco sentidos, explorando novas habilidades e competências de futuro, tendências e tecnologias que estão transformando o mercado e sobre o impacto das mudanças em nossas rotinas pessoais e profissionais. “O Festival reforça nosso compromisso com uma inovação que valoriza as pessoas. Mais do que automatizar processos, buscamos entender como a tecnologia pode ampliar nossas capacidades humanas e contribuir para um futuro mais equilibrado e consciente”, afirma José Loureiro, diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.

Além dos executivos do Grupo Bradesco Seguros, entre os convidados dos painéis estão o filósofo Luiz Felipe Pondé, a futurista Martha Gabriel, o criador do canal “Ei Nerd” Peter Jordan e executivos, Microsoft e StartSe, entre outros.

O público poderá acompanhar as sessões nos dias 7 e 8, de forma gratuita, pelo link exclusivo: Festival da Inovação. No dia 9 de outubro, a programação será dedicada aos funcionários, com o tema “Sentindo na pele”, conectando os insights à realidade da companhia e trazendo interações com tecnologias na prática e startups, além de um momento para os corretores de seguros.

Programação – Festival de Inovação 2025

Dia 07 – Visão de habilidades do futuro [público geral]

9h – Abertura

9h10 – ‘Criatividade em tempos de algoritmo: um convite à reinvenção’, com Luiz Felipe Pondé, professor e filósofo.

10h – ‘Futuro do trabalho: as habilidades do século’, com Martha Gabriel, futurista e professora de inteligência artificial.

11h – ‘Tendências comportamentais e o impacto no mercado segurador’, com João Schmitz, gerente sênior global de Inovação, e Marcella Campos, gerente de inovação, ambos da MJV, e Aline France, coordenadora de pesquisa e inovação na área de Inovação do Grupo Bradesco Seguros.

13h30 – ‘Momento Viva Bem: Saúde mental e criatividade em tempos de algoritmo’, com Marina Nascimento, coordenadora de Recursos Humanos e do programa Viva Bem no Grupo Bradesco Seguros.

14h – ‘Construindo comunidades: o poder de influenciar o consumo de gerações inteiras’, com Peter Jordan, youtuber e criador do canal “Ei Nerd”.

15h – ‘Sustentabilidade 4.0: GreenSkills e a Era dos Dados’, com Ivani Benazzi, superintendente na área de Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros, e Magda Maya, geocientista e doutora em desenvolvimento e meio ambiente.

Dia 08 – Escutando sinais da disrupção [público geral]

9h – ‘Criando um ambiente próspero para agentes de IA em seguros’, com Guilherme Haraguchi, superintendente sênior de Customer Insights, Inovação, Transformação Ágil e Dados do Grupo Bradesco Seguros, e Marcus Rocha, executivo de vendas de LowCode & Automação na Microsoft.

10h – ‘Decisões digitais, resultados reais’, com Carolina Kia, CEO e fundadora da Weme; Roberto Celestino, head de ESG na NTT Data Brasil; Nina Silva, CEO e fundadora do Movimento Black Money; e Ivo Cândido, consultor de pesquisa e inovação na área de Inovação no Grupo Bradesco Seguros.

11h – ‘Interconexão de setores: parcerias estratégicas de valor’, com Sofia Pimenta, sócia e CMO da The Bakery; Gabriela Comazzetto, head de negócios LATAM no TikTok; e Felipe Szuster, gerente na área de Inovação do Grupo Bradesco Seguros.

13h30 – ‘Momento Viva Bem: Escutando os sinais do corpo em tempos de disrupção’, com Marina Nascimento, coordenadora de Recursos Humanos e do programa Viva Bem no Grupo Bradesco Seguros.

14h – ‘Mudanças radicais versus aprendizado contínuo’, com Piero Franceschi, CEO e sócio da escola internacional de negócios Startse.

15h – ‘Uma Viagem para o Futuro’, com Bruno Natal, fundador e apresentador do podcast de tecnologia “Resumido”.

Dia 09 – Sentindo na pele [corretores e funcionários]

14h – Momento corretor em foco: “O futuro em suas mãos: IA como aliada no dia a dia”, com Daniela Klaiman CEO da FutureFuture, empresa de consultoria de negócios do futuro.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados