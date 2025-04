Fenaben em Ação reúne setor em Recife para discutir os impactos da nova legislação sobre Proteção Mutualista

A edição do Fenaben em Ação realizada na segunda, 24 de março, em Recife (PE), reuniu cerca de 100 pessoas no Hub Plural Boa Viagem para debater os impactos da Lei Complementar 213/2025 no setor de Proteção Mutualista e Cooperativas de Seguros. Promovido pela Fenaben – Federação Nacional das Associações de Proteção Mutualista e Cooperativas de Seguro, o encontro reforçou a importância do diálogo e da preparação do setor frente às transformações regulatórias em curso.

Durante o evento, o presidente da Fenaben, Leandro Ramos, destacou os principais pontos da nova legislação e conduziu reflexões sobre os desafios e oportunidades que o novo cenário impõe às associações de socorro mútuo (proteção veicular). Também foram abordados temas como transparência, profissionalização da gestão e valorização do modelo associativista, em um ambiente de troca de experiências e construção conjunta.

“Esse encontro foi essencial para reforçar o nosso compromisso com a legalidade, o fortalecimento do setor e o apoio contínuo às associações e cooperativas que atuam com seriedade em todo o país”, ressaltou Leandro Ramos. “Estamos fazendo momentos como esse no Brasil todo, para unirmos cada vez mais a nossa classe e conscientizarmos a respeito da nova legislação”, acrescentou.

O evento em Recife marca mais um passo da Fenaben na mobilização nacional por boas práticas, inclusão social e sustentabilidade no sistema de proteção mutualista, reunindo lideranças, especialistas, associados e representantes de entidades da região.

Sobre a Fenaben

Fundada em 2014, em Minas Gerais, a Fenaben – Federação Nacional das Associações de Proteção Mutualista e Cooperativas de Seguro atua na defesa das associações de socorro mútuo (proteção veicular), promovendo a regulamentação, o fortalecimento institucional e o desenvolvimento sustentável do setor em todo o Brasil.