Evento em Diamantina discute o impacto social e econômico dos seguros no Brasil

Entre os dias 6 e 8 de agosto de 2025, a histórica cidade de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, será palco de um encontro que promete ir muito além das tradicionais discussões técnicas do setor. O “Corretor na Real” – projeto inédito promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG) – reunirá entre 700 e 1.200 profissionais do mercado segurador em uma programação que une conteúdo, turismo, cultura e impacto social.

Com o objetivo de ampliar o entendimento do papel dos seguros como ferramenta de desenvolvimento, proteção social e redução das desigualdades, o evento reforça a importância do corretor como agente ativo na construção de uma sociedade mais segura e resiliente. “Ser corretor de seguros é bom demais. Podemos cuidar de pessoas, de empresas, ampliar e qualificar os debates, entender as necessidades de cada um e encontrar soluções em conjunto, ouvindo”, destaca Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG.

Além de palestras e painéis com grandes nomes do setor, o Corretor na Real será também um produto turístico, com ações a céu aberto e integração com a comunidade local, movimentando a economia da cidade e valorizando o patrimônio histórico de Diamantina. A proposta é mostrar que o seguro está presente na vida cotidiana e pode contribuir diretamente para o fortalecimento das cidades.

Segundo Bentes, o evento também tem como desdobramento o fortalecimento do projeto Cidades Protegidas, que vem ganhando tração em diversas regiões do país, um um desdobramento do Corretor na Real. ” Por meio dele, conseguimos ouvir os desafios locais e encontrar soluções mais personalizadas. Isso é o que chamamos de círculo virtuoso”, afirma.

