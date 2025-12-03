Encontro da Sancor Seguros reúne assessorias para celebrar resultados e definir metas de 2026

O Encontro de Assessorias da Sancor Seguros, realizado no Hotel Royal Contemporâneo, em Campinas (SP), reuniu parceiros estratégicos da companhia para apresentar o planejamento de 2026, ouvir as demandas das assessorias e reconhecer os destaques do ano. Em dois dias de programação intensa, o evento combinou negócios, troca de experiências e momentos de celebração, reforçando a aposta da seguradora na expansão por meio do canal assessoria de seguros.

Programação e temas centrais

Ao longo do encontro, executivos da Sancor apresentaram um overview dos resultados de 2025 e os novos produtos em RT. A agenda trouxe ainda um espaço dedicado a cases de assessorias, no qual os melhores desempenhos puderam dividir ações comerciais, rotinas de relacionamento e iniciativas que impulsionaram a produção junto à seguradora.

Em outro momento, uma dinâmica colaborativa aproximou a Sancor das assessorias para ouvir necessidades, sugestões e oportunidades de melhoria nos processos. A programação foi completada por um bloco de alinhamento das metas para 2026 e por um momento de reconhecimento das assessorias destaque, reforçando a cultura de parceria e resultados compartilhados.

Paulo Alexandre Dawibida, CCO da Sancor Seguros, destacou a importância do encontro para fortalecer a relação com as assessorias: “Este evento representa nosso compromisso com um modelo de negócio colaborativo e transparente. Queremos construir o futuro da Sancor junto com nossos parceiros, ouvindo suas necessidades e trabalhando lado a lado para alcançarmos resultados cada vez mais expressivos. As assessorias são fundamentais para nossa estratégia de crescimento e este encontro consolida essa parceria.”

Voz das assessorias

Para Tulio Ferreira, da Pampulha Assessoria em Seguros, de Belo Horizonte, o encontro confirmou o cuidado da seguradora com o canal. Ele destacou que a Sancor preparou um evento “com muito cuidado, muitos cases de sucesso” e celebrou o fato de a programação terminar em um happy hour especial para aproximar ainda mais as equipes.

Vinda de Uberaba, Giselle Barbosa, da Trio Seg Assessoria, ressaltou a riqueza da troca entre as assessorias. Na avaliação dela, reunir várias assessorias para compartilhar cases de sucesso mostra a preocupação da Sancor em evoluir nesse modelo de distribuição e em deixar claro “onde quer chegar” e como as parceiras podem contribuir para esse caminho.

Já Ilan Kajan, CEO da We Insurance, enfatizou o potencial do mercado de seguros e o papel das assessorias nesse ecossistema, que atende dezenas de milhares de corretores em todo o Brasil. Para ele, a iniciativa da Sancor de promover um encontro dedicado a confraternizar, compartilhar conteúdo e facilitar o acesso das assessorias e corretores a novas oportunidades de negócios é precursora e reforça a importância desse canal para o crescimento do setor.