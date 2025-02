Em primeira edição do ano, Café ConVida da Bradesco Vida e Previdência apresenta novo seguro empresarial resgatável

Melhorias e dicas práticas para corretores foram compartilhadas durante o evento – A Bradesco Vida e Previdência realizou, na última semana, a primeira edição de 2025 do Café ConVida, bate-papo ao vivo que reúne os times comercial e técnico da companhia. O encontro teve como foco a apresentação do Seguro Empresarial Flexível Resgatável, um novo produto voltado para pequenas e médias empresas, e o primeiro do mercado nesse formato.

Ao abrir o evento, Bernardo Castello, diretor de Seguros de Pessoas da Bradesco Vida e Previdência, destacou a sequência de inovações lançadas pela empresa desde o final de 2024, como o seguro-viagem para o público sênior. Ele também mencionou as novas funcionalidades de acompanhamento de parcelas e apólices, que têm como objetivo oferecer um atendimento ainda mais eficiente e personalizado ao corretor de seguros.

O diretor Comercial, José Pires, deu sequência à live, e reforçou a importância da parceria entre as áreas e de uma escuta ativa permanente por parte da empresa. “Esse lançamento complementa o portfólio da empresa e fortalece seu relacionamento com os nossos corretores e parceiros de negócios”.

Soraia Marques, gerente de Produtos, detalhou as principais características do Seguro Empresarial Flexível Resgatável, uma solução inovadora que promete impactar positivamente o mercado. Ela destacou as coberturas e os benefícios do produto, que oferecem mais segurança e flexibilidade para os segurados.

Logo após, Ricardo Campos, superintendente sênior de Negócios, ressaltou os diferenciais estratégicos do lançamento, reforçando a importância de sua adesão por parte dos corretores. “Ele integra a contínua evolução da Bradesco Vida e Previdência, que tem investido em soluções criativas para melhor atender seus clientes e parceiros”, explicou.

Os corretores Jurandir Ramos e Richele Coutinho participaram da transmissão, compartilhando experiências sobre os benefícios do novo produto, além de dicas valiosas sobre como apresentá-lo aos clientes. “A flexibilidade do produto, por ser resgatável, oferece ao segurado uma vantagem exclusiva: a possibilidade de utilizar o valor reservado em situações imprevistas. Essa é uma proposta que agrega muito valor ao portfólio do corretor”, comentou Ramos.

Os diretores da Organização de Vendas (OV) do Grupo Bradesco Seguros, Francisco Rosado e Carlos Picini, também contribuíram com o encontro. O conteúdo completo do apresentado, incluindo as perguntas enviadas pelos participantes, estará disponível no portal Universeg, plataforma de Capacitação do Grupo, para consulta dos corretores.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.