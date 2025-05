Diretor-presidente e executivos da Bradesco Saúde participam de evento para corretores em Brasília

Encontro, com mais de 60 profissionais, apresentou um panorama do mercado de saúde suplementar na capital do país e promoveu uma maior aproximação com corretores da região – Com o objetivo de ampliar a relação com os corretores do Distrito Federal, o diretor-presidente da Bradesco Saúde, Carlos Marinelli, e executivos da operadora estiveram no dia 6 de maio, em Brasília, para um café da manhã com corretores. O evento para parceiros comerciais, promovido pela operadora, reuniu mais de 60 profissionais de seguros.

“Foi uma excelente oportunidade para reforçarmos o nosso posicionamento no Distrito Federal, onde contamos com mais de cem mil beneficiários na região. Tivemos um crescimento recente de vendas e apresentamos as novidades, como as novas condições comerciais que tornaram nossos produtos ainda mais competitivos na região”, comentou Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde presente ao evento.

O executivo também reforçou a importância da operadora estar próxima dos corretores, especialmente diante dos desafios do setor: “Houve muita interação, muitas perguntas e uma troca grande sobre oportunidades também de melhoria. A voz e a opinião do corretor têm muito valor para nós, da Bradesco Saúde, e essas interações são relevantes para aprimorarmos o nosso processo nos diversos aspectos, quer seja no desenvolvimento de produtos, da implantação e também nos aspectos do pós-venda”, comemorou Bitter.

Encontro promovido pela Bradesco Saúde reuniu em Brasília corretores de destaque da capital

Fabiana Moura, corretora da M&B, de Brasília, e vencedora do Talento de Seguros 2024, considerou a iniciativa excelente: “Este tipo de encontro aproxima as pessoas e permite o desenvolvimento de um relacionamento produtivo e eficaz entre a operadora e os corretores. Além disso, passa solidez e confiança da marca Bradesco Saúde, com o incentivo de oferecer cada vez mais seus produtos a nossos clientes.”

O encontro contou ainda com uma apresentação de Gustavo Fiúza, CEO do grupo Santa, a maior rede hospitalar privada do Centro-oeste, com unidades em Brasília, Cuiabá, Anápolis e Campo Grande. O Grupo Santa, dono de 11 unidades hospitalares, tem outras duas em construção na região.

“Na região Centro-Oeste, a parceria da Atlântica Hospitais e Participações com o Grupo Santa, expressiva rede hospitalar privada da região, se encaixa no propósito de crescimento e desenvolvimento da saúde suplementar. A união entre grupos tão relevantes amplia a possibilidade de acesso a serviços, garantindo a excelência da assistência médico-hospitalar prestada e contribuindo também para o fortalecimento do ecossistema de saúde nos mercados em que atuamos”, reforçou Marinelli.