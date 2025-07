Design Conf 2025, do Grupo Bradesco Seguros, reforça o design como eixo estratégico da experiência do cliente

Evento reuniu especialistas para debater o papel do design na transformação digital, com destaque para inteligência artificial, métricas e storytelling – O Grupo Bradesco Seguros realizou recentemente a 4ª edição da “Design Conf”, encontro anual promovido pelo seu Centro de Excelência em Design & UX, responsável pela disseminação da cultura de design e aumento da maturidade da competência. Com transmissão online, presença de especialistas do setor e mais de 2 mil participações, o evento teve como foco central o design como ferramenta estratégica na construção de experiências que geram valor real para clientes, funcionários e corretores.

Na abertura, Giuliano Generali, superintendente sênior de Canais Digitais e Design & UX, ressaltou a importância de fortalecer a comunidade de design e ampliar o impacto das soluções criadas sobre os diversos públicos atendidos pela companhia. Em seguida, José Loureiro, diretor de Inovação, Digital e Dados, destacou o papel do design como elo entre tecnologia e pessoas, afirmando: “Investir em design é intensificar nossa comunicação com clientes e corretores, ao oferecer soluções mais simples, acessíveis e com experiências positivas em todos os pontos da jornada.”

Com dois dias de programação, o evento abordou temas como inteligência artificial aplicada ao UX, métricas de desempenho e storytelling na jornada digital, reforçando o protagonismo do design na transformação da cultura digital da organização. Também foram apresentados dois cases da seguradora: a nova home do site institucional, voltada para otimizar a navegação e o acesso às informações; e a funcionalidade “Assistência Dia e Noite” no Portal de Negócios, voltada para corretores, com foco em agilidade e conveniência.

As discussões proporcionaram reflexões práticas sobre como transformar boas ideias em experiências tangíveis, acessíveis e alinhadas às necessidades reais dos clientes.

Ao concluir, Loureiro reforçou o avanço da companhia na valorização da área: “Cada vez mais entendemos que design e UX são fundamentais para a continuidade das nossas ações. Não apenas internalizamos essa competência, mas estamos evoluindo em infraestrutura e cultura para potencializar seus resultados. Isso já se reflete nos nossos canais digitais: entre janeiro e abril deste ano, registramos um aumento de 18,4% nas vendas de produtos digitais via autocontratação, em comparação ao mesmo período do ano anterior.”

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: José Loureiro, diretor de Inovação, Digital e Dados