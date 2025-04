CVG-SP e Susep discutirão propostas para ampliar acesso ao seguro de pessoas

Almoço programado para maio terá a participação da diretora da Susep Júlia Normande Lins, coordenadora do Grupo de Trabalho ”Política Nacional de Acesso ao Seguro”. O CVG-SP realizará almoço com a participação de Júlia Normande Lins, diretora de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta da Susep, no dia 21 de maio, no Terraço Itália. Na ocasião, ela apresentará o tema “Susep – Inovação, Política Nacional de Acesso e o Seguro de Vida”.

A diretora da Susep também é coordenadora do Grupo de Trabalho ”Política Nacional de Acesso ao Seguro”, que, recentemente, apresentou seu relatório final com propostas para o aperfeiçoamento regulatório e para a construção de estratégia institucional e de mercado para ampliar o acesso da população ao seguro.

Sobre o encontro, que marca a retomada de agenda do tradicional almoço da entidade, o presidente do CVG-SP, Anderson Mundim Martins, considera o tema oportuno. “O seguro de pessoas está em expansão, mas ainda tem muito a desenvolver. É importante que o mercado discuta meios de levar essa proteção para cada vez mais pessoas. O almoço com a participação da Susep será uma oportunidade para aprofundarmos essa discussão”, diz.

Sobre Júlia Normande Lins

Graduada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), possui Mestrado em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo (USP) e é Doutoranda em Desenvolvimento Econômico na Universidade de Campinas (Unicamp-SP), possuindo experiência de dez anos de atuação na área de seguros.

Serviço

Almoço do CVG-SP com a Susep

Tema: “Susep – Inovação, Política Nacional de Acesso e o Seguro de Vida”.

Dia 21/5 (quarta-feira), às 12h, no Terraço Itália (Av. Ipiranga, 344, 42º andar, S. Paulo, SP)

Palestrante: Júlia Normande Lins, diretora da Susep

Inscrições: pelo e-mail cvg@cvg.org.br

Mais informações por mensagem para (11) 9.6308 0220