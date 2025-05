CVG-RJ realiza palestra com o presidente da Fenacap, Denis Morais

Capitalização foi o tema do “Almoço com Seguro”, reunindo profissionais do mercado, executivos, representantes de seguradoras e entidades do setor – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), realizou no dia 30 de abril o seu “Almoço com Seguro”, no Salão Nobre da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro focando no tema Capitalização. Na abertura do evento, o presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros, ressaltou a importância do segmento que está entre os brasileiros há 95 anos e ajudou a construir esse país, inclusive, alguns bairros da cidade do Rio. “Temos a honra de ter um bairro no Rio de Janeiro construído por títulos de Capitalização, que é o bairro Jardim Sulacap, erguido por títulos da SulAmérica, seguradora que foi a precursora de todo o trabalho de Capitalização no Brasil”, relembrou o presidente Calheiros.

Após passou a palavra ao presidente Denis Morais, à frente da Fenacap desde 2023 que falou do cenário atual e os avanços significativos feitos através de estratégias para impulsionar o crescimento como as mudanças regulatórias para ampliar o uso dos títulos de Capitalização em garantia em licitações, contratos públicos e parcerias públicos-privadas; na inovação e diversificação de produtos, incentivado a criação de novas modalidades; o fortalecimento da imagem da Capitalização através da divulgação nas diversas mídias, inclusive as regionais. E citou que o setor de Capitalização é o que tem o menor registro de reclamações dos consumidores do mercado segurador.

Números – Quando se fala em números, o presidente da Fenacap, disse que o crescimento se mantém em dois dígitos. “No ano passado nosso faturamento foi de R$ 32 bilhões, sendo os resgates em torno de 25 bilhões e os sorteios na casa de R$ 2 bilhões. Nossa previsão é que cheguemos a um faturamento de R$ 100 bilhões em 2028”, revela Denis Morais, presidente da Fenacap.

Homenagens – Durante o evento, o diretor social do CVG-RJ, Enio Miraglia, acompanhado das diretoras adjuntas Leila Nogueira e Tatiana Antoniazzi, anunciou que o CVG-RJ tinha o prazer de conceder o título de “sócio honorário” a dois de seus membros.

O líder do CVG-RJ, Edson Calheiros, entregou ao representante do presidente da Escola de Negócios e Seguros (ENS), Lucas Vergilio, uma placa de “sócio honorário” do CVG-RJ, recebida por seu assessor, Marcelo Rocha. Aproveitou para agradecer o trabalho em parceria com a Escola, que tem possibilitado uma programação diversificada e de alto nível aos associados do Clube. Em seguida entregou para o presidente da Fenacap, Denis Morais, também uma placa de “sócio honorário” e outra de agradecimento por sua enriquecedora participação no evento.

Presenças – Além dos componentes da mesa (veja foto), estiveram presentes o diretor de planejamento e comercial da BVIX, Ed de Almeida Carlos, a presidente do Clube dos Corretores de Seguros do RJ, Fátima Monteiro, o presidente da AECOR-RJ, Jayme Torres, representantes do Sincor-RJ, Aconseg-RJ, Clube da Bolinha – RJ, seguradores e corretores do Estado do Rio de Janeiro.

Patrocinadoras – O CVG-RJ agradeceu o apoio fundamental dos patrocinadores Capemisa Capitalização e Kovr Capitalização do evento.

E também as beneméritas: Delphos; Allianz Seguros; MetLife; Seguradora ALM; ASSIM; Seguradora Axa; Bradesco Vida e Previdência; Capemisa Seguradora; MBM Seguradora e Previdência; D´OR Consultoria; Porto; ENS (Escola de Negócios e Seguros) Grupo Assurê; HDI Seguros; Icatu Seguros; SulAmérica; MAG Seguros; Segna Consultoria em Seguros; Klini Saúde; Sinaf Seguros; Zurich; Sabemi Seguradora, Prudential.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Da esquerda para a direita: Denis Morais, presidente da Fenacap; Marcelo Rocha, assessor do presidente da ENS; José Pires, diretor-presidente da Bradesco Capitalização; Octávio Perissé, presidente do Conselho Consultivo do CVG-RJ; Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ; Luciano Graneto Vieira, diretor-presidente da Kovr Capitalização e Jorge Andrade, presidente da Capemisa Capitalização.

Foto: Edilson Barbosa