CVG-RJ prepara o seu tradicional “Almoço com Seguro”

Durante o evento Denis Morais, presidente da Fenacap, falará sobre os benefícios da Capitalização – No dia 30 de abril, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) irá promover no Salão Nobre da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o “Almoço com Seguro”, encontro que reúne profissionais do mercado de seguros para discutir temas relevantes do setor.

O evento, em formato de talk show, conduzido pelo presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros, será uma ocasião oportuna para networking, atualização de conhecimento e novos negócios.

Ascensão- A Capitalização desempenha um papel importante no mercado de seguros, pois oferece soluções financeiras que combinam disciplina na formação de reservas com a possibilidade de prêmios e benefícios adicionais. Os títulos de capitalização estão na vida dos brasileiros há 95 anos. Um segmento em ascensão que em 2024, alcançou mais de R$ 30 bilhões em faturamento e superou R$ 40 bilhões em reservas. “Queremos enfatizar não só a enorme potência desse segmento para o mercado, como a sua importância para os cidadãos e seus negócios beneficiados pela Capitalização”, declara Enio Miraglia, diretor social do CVG-RJ e um dos organizadores do almoço.

Palestrante – Para falar sobre o impacto positivo da Capitalização, agregando valor aos produtos securitários e contribuindo para a estabilidade financeira dos segurados, o palestrante será Denis Morais, presidente da Federação Nacional de Capitalização (Fenacap). Com mais de 35 anos de experiência no mercado segurador e de capitalização, ocupou cargos na alta administração nas áreas de Controladoria, Planejamento, Finanças, Contabilidade, Controles Internos e Riscos. O executivo é o atual diretor de finanças e administração da Brasilcap Capitalização. É formado em CFO pelo programa da Deloitte; em Gestão de Finanças pela University of Michigan Business; MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC; Desempenho Organizacional pelo IBEF; e bacharelado em contabilidade.

Interessados em participar devem entrar em contato através dos canais: cvgrj@cvgrj.com.br – whatsapp: (21) 96428-4687; telefones: (21) 3178-4006 – (21) 3178-0002, com Rayane até o dia 28 de abril.

Serviço:

“Almoço com Seguro” – Palestrante: Denis Morais, presidente da Fenacap

Data: 30 de abril de 2025

Horário: 12 horas

Local: Salão Nobre da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Endereço: Praça XV, 20 – Centro- Rio de Janeiro

Investimento por participante: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Denis Morais, presidente da Fenacap