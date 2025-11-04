CVG-RJ marca presença nos principais eventos do setor em novembro

A presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), Sonia Marra, estará na capital paulista entre os dias 11 e 13 de novembro, participando dos principais eventos do setor neste mês: o CQCS Insurtech & Inovação 2025 e o Women Global Leaders.

Novos caminhos – Nos dias 11 e 12 de novembro acontece o maior evento de inovação em seguros da América Latina, CQCS Insurtech & Inovação 2025, com o tema “O Novo Mercado de Seguros”. O encontro deve reunir no Pro Magno Centro de Eventos, cerca de 3 mil congressistas e aproximadamente 180 palestrantes, incluindo 35 CEOs e 37 lideranças femininas. O evento é um convite para repensar caminhos, abraçando a transformação digital e a inovação, ampliando a inclusão rumo a um futuro mais sustentável.

Uma das grandes novidades dessa edição é o lançamento do Presença Negra, um projeto autoral do CQCS Insurtech & Inovação criado para ampliar a visibilidade, o acesso e o protagonismo da comunidade negra no mercado de seguros. Além Tech Village, um espaço apresentado pela GFT Technologies e dedicado à inovação, reunindo empresas de tecnologia, startups e soluções disruptivas para demonstrações ao vivo.

“Estar presente no CQCS Insurtech & Inovação 2025 é fundamental para o CVG-RJ, pois representa a oportunidade de acompanhar de perto as transformações do setor. A inovação e a tecnologia já são parte do dia a dia dos seguros, e precisamos estar preparados para integrar essas mudanças com visão humana, ética e estratégica”, acredita Sonia Marra, presidente do CVG-RJ.

Liderança feminina – Já na manhã do dia 13 de novembro, a presidente do CVG-RJ irá participar do Women Global Leaders, evento que reunirá importantes lideranças femininas do mundo, no auditório da Escola de Negócios e Seguros (ENS), em São Paulo. Realizado pela Sou Segura, o encontro tem como tema “Competências e Estratégias de Mulheres Líderes”.

Para Sonia Marra é um prazer participar do Women Global Leaders, promovido pela Sou Segura, associação de mulheres do mercado de seguros, que visa valorizar a força e a contribuição das mulheres no setor. “Isso reafirma o compromisso do CVG-RJ com o fortalecimento da diversidade e da representatividade feminina. A troca de experiências num evento como esse é sempre inspiradora”, finaliza.

Sobre o CVG-RJ – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2.000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Sonia Marra, presidente do CVG-RJ

*Crédito: Bona Lovinne Produções