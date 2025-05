CVG-RJ e ENS realizam o “ENS Day”

Encontro será para apresentar a parceria entre o Clube e a Escola de Negócios e Seguros – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), receberá na sua sede, no Centro do Rio, para um café da manhã no dia 14 de maio, a Escola de Negócios e Seguros (ENS). “O objetivo do encontro que chamamos de “ENS Day”, é apresentar de forma mais detalhada a parceria firmada entre o Clube e a Escola. O professor Eduardo Gama irá falar dos cursos programados em geral, todos na modalidade online ao vivo, e mais especificamente, sobre o primeiro curso, “Corretor de Seguros – Como iniciar seu negócio”, que inicia no próximo dia 19 de maio”, explica Sonia Marra, diretora adjunta do CVG-RJ.

Eduardo Gama, é professor e tutor do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros da ENS. Graduado em Processamento de Dados e com MBA Executivo em Negócios e Seguros pela ENS, possui 25 anos de experiência no mercado segurador, atuando em seguradoras, assessorias e corretoras.

Os próximos cursos da parceria do CVG-RJ com a ENS serão: “Comercializando Seguros de Vida”, com início no dia 03/06/2025 (Modalidade Online – ao vivo); “O Corretor de Seguros como Planejador Financeiro e Gestor de Recursos”, com início no dia 05/08/2025 (Modalidade Online – ao vivo).

“Com essa parceria, o CVG-RJ pretende cada vez mais ser um facilitador do mercado na capacitação profissional técnica, de gestão, comercial e inovação de negócios para o corretor de seguros e os profissionais do mercado segurador de maneira geral”, finaliza a diretora adjunta do CVG-RJ

Serviço:

Evento: Manhã de Conexões e Conhecimentos: CVG-RJ e ENS apresentam o “ENS Day”

Data: 14 de maio de 2025

Horário: Café da manhã das 9h30 às 10h30 – Início da palestra às 10h30

Local: Rua da Quitanda, 159/ 12º andar – Centro do Rio

Informações: e-mail cvgrj@cvgrj.com.br

Telefones: (21) 2203-0393 / (21) 96428-4687

Inscrições: www.cvgrj.rds.land/cvgrj-eventos – o evento é único e gratuito

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.