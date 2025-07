CSP-MG promove workshop com histórias reais de sucesso no mercado de seguros de pessoas

Dando continuidade à Série Especial que celebra os 15 anos de atuação do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), será realizado no dia 20 de agosto, a partir das 13h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, o IV Workshop Conhecer para Proteger. O evento é gratuito e está com inscrições abertas.

A proposta do workshop é valorizar os corretores de seguros e fomentar o desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas por meio da apresentação de casos reais de sucesso. O evento segue o formato dinâmico adotado nas edições anteriores, no qual representantes das beneméritas do CSP-MG convidam corretores parceiros para compartilharem suas trajetórias, estratégias e aprendizados vivenciados no dia a dia da profissão.

Nesta edição, participam a MBM Seguradora e Previdência, representada pelo gerente da filial Minas Gerais, Michel Vilela Eloi, ao lado da corretora Angélica Cunha, da Avant Corretora de Seguros; a TGL Consultoria Financeira, com a gerente comercial Paula Perucci e o consultor financeiro George Resende; a Capemisa Seguradora, representada pela gerente comercial da sucursal Belo Horizonte, Denize Pena, que estará acompanhada do corretor Sinézio Gladstone da Silva Melo, da Melo Corretora de Seguros; a MetLife, com a gerente regional comercial Fernanda Machado e o corretor Leonardo Neves, da Top Seguros; a Ways Gestão Empresarial, representada pelo CEO Maurício Tadeu Barros Morais, que participa ao lado do corretor Maurício Cordeiro, da RTDI Seguros.

Além de proporcionar conteúdo relevante e inspirador, o IV Workshop será mais uma oportunidade para networking qualificado, troca de experiências e capacitação prática, reunindo profissionais e empresas comprometidos com o fortalecimento do setor de seguros de pessoas. A programação inclui ainda sorteio de brindes entre os participantes presentes e emissão de certificado de participação.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, destaca o propósito da iniciativa. “O Workshop Conhecer para Proteger tem se consolidado como um espaço de compartilhamento de experiências que realmente fazem a diferença na rotina dos profissionais. Nesta série especial dos 15 anos, queremos reforçar o papel do CSP-MG como agente de transformação do mercado, promovendo conhecimento, integração e valorização dos corretores de seguros”, afirma.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/79Rw1Hb577ZJYrX58. As vagas são limitadas.