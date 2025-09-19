CSP-MG promove V Workshop Conhecer para Proteger com histórias inspiradoras

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realizou, no dia 16 de setembro, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, o V Workshop Conhecer para Proteger, parte da Série Especial de Workshops 2025 que celebra os 15 anos da entidade. Com o tema “Histórias de sucesso: experiências que inspiram”, o encontro reuniu beneméritas do Clube e corretores convidados que compartilharam suas trajetórias no mercado de seguros de pessoas, ressaltando o papel transformador da profissão.

Representando a Capemisa Seguradora, a gerente comercial da Sucursal Belo Horizonte, Denize Gonçalves Pena, destacou a relevância do trabalho dos corretores na missão de proteger vidas. Já o corretor Sinézio Gladstone da Silva Melo emocionou o público ao relembrar sua trajetória de superação pessoal e profissional até consolidar sua corretora no grupo de elite da companhia.

O Sincor-MG esteve presente com o diretor Jefferson Chadid, que relatou o processo de reconstrução e fortalecimento institucional do Sindicato, e o corretor Vicente Velazquez, que ressaltou a importância do projeto Corretor na Real, segundo ele, “um divisor de águas” na relação da entidade com os profissionais e a sociedade.

Pela SulAmérica, a superintendente regional MG/RJ/ES e Sul, Juliana Queiroz, enalteceu o valor das histórias pessoais como inspiração para o mercado, enquanto a corretora Regiane Keila Lopes Alves compartilhou sua experiência de resiliência e dedicação até se firmar como especialista em seguros de vida.

O Movimento Minha Vida Protegida foi representado pela corretora Marilia Rabelo, que reforçou o papel social do seguro de vida como ferramenta essencial de proteção e inteligência financeira. Em seu depoimento, destacou a necessidade de uma mudança de mentalidade no País para ampliar o acesso da população à proteção securitária.

Ao final do encontro, o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, celebrou os resultados. “Saímos deste evento com o sentimento de dever cumprido. Nos emocionamos, aprendemos e crescemos muito com tantas histórias inspiradoras. São exemplos que valorizam a profissão de corretor de seguros e mostram seu impacto transformador na vida das pessoas”, afirmou.

A condução do workshop ficou a cargo do diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, que realizou a mediação de forma profissional e dinâmica, garantindo a fluidez e o engajamento do público durante todo o evento.

Próximos eventos – No dia 2 de outubro, será realizado o 12º Encontro do CSP-MG/FenaPrevi, com a presença do presidente da Federação, Edson Franco. Já no dia 16, a entidade vai promover o VI Workshop Conhecer para Proteger com participação das beneméritas HDI Seguros, Sabemi, Grupo A12+, SindSeg MG/GO/MT/DF, masterClassic e Zurich, além dos corretores convidados.

Foto: Arnaldo Athayde

Encontro reuniu dirigentes do CSP-MG, executivos das beneméritas, corretores de seguros e representantes do Sincor-MG e do Movimento Minha Vida Protegida