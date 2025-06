CSP-MG promove 2ª edição do workshop “Conhecer para Proteger” com foco em histórias inspiradoras

Dando continuidade à temporada especial de workshops que celebra os 15 anos do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), será realizado no dia 12 de junho, das 13h30 às 17h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, o II Workshop Conhecer para Proteger – Histórias de Sucesso: Experiências que Inspiram.

O encontro reunirá representantes das beneméritas Simetria Brasil, Affiance, PEPER (Proteção Escolar Permanente) e Grupo Bradesco Seguros, que, ao lado de corretores convidados, compartilharão experiências reais que geram resultados e ajudam a transformar o mercado de seguros de pessoas.

Participam do evento, pela Simetria Brasil, o coordenador de Grandes Contas, Alexandre Franco, ao lado do corretor Vander Rafael Nunes, da Prestar Saúde; pelo PEPER, a fundadora e CEO Elaine Patente, acompanhada do corretor Luciano Leonardo, da Fábrica Forte Corretora de Seguros; pela Affiance, a diretora comercial Fabiana Cardoso, com o corretor Thiago Miranda, da Salud Corretora; e, representando o Grupo Bradesco Seguros, o superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, Ricardo Campos, com a corretora Vanessa Pessoa, da LVL Administradora e Corretora de Seguros.

A mediação será conduzida pelo diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, que também fará a sabatina dos convidados ao final de cada apresentação, promovendo uma troca de ideias ainda mais enriquecedora com o público.

Segundo o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, a iniciativa reforça o compromisso do Clube com a disseminação da cultura do seguro. “A proposta da série especial de workshops é valorizar experiências reais de corretores parceiros das nossas beneméritas. O sucesso da primeira edição, que lotou o auditório e recebeu feedbacks muito positivos, nos mostrou que acertamos ao aproximar ainda mais o conteúdo da vivência do profissional que está na ponta, atuando diretamente com o cliente”, destaca. Além da programação técnica, o evento contará com café de boas-vindas, sorteio de brindes e entrega de certificados aos participantes.

A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/tRQZJeZR2GB6UpcW8