CSP-MG debate papel do seguro de vida individual na proteção da sociedade

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realizou, no dia 7 de maio, em Belo Horizonte, a primeira edição da série de simpósios “Como aumentar a proteção da sociedade”. O encontro aconteceu no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF e reuniu especialistas do mercado para debater o seguro de vida individual, segmento que vem apresentando crescimento no país e ampliando a relevância dentro do planejamento financeiro das famílias brasileiras.

Participaram desta edição a especialista da área de Subscrição de Vida da Allianz, Bárbara Belo; o superintendente comercial da Bradesco Seguros, Paulo Rebelo dos Santos; o gerente regional da Icatu Seguros, Leonardo Flora; e o consultor de benefícios do Grupo TGL, Gustavo Abdo Alves de Abreu. Após as apresentações, houve um debate mediado pelo consultor e diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais.

Ao longo do simpósio, os especialistas destacaram o baixo índice de penetração do seguro de vida no Brasil, a necessidade de conscientização da população e o papel estratégico do corretor de seguros como agente de proteção social.

Bárbara Belo abordou as mudanças demográficas do país e os impactos no aumento da exposição aos riscos. “Nunca tivemos tantas pessoas vivendo mais e tão expostas a riscos. O seguro de vida hoje é uma ferramenta de proteção social privada. Se a pessoa não possui essa proteção e acontece um imprevisto, os custos da sobrevivência acabam recaindo sobre a família”, alertou.

A executiva também ressaltou a responsabilidade do corretor na orientação adequada dos clientes. “O seguro de vida não é consumo, é infraestrutura privada de proteção. O corretor tem uma responsabilidade social muito grande e precisa de conhecimento técnico para ofertar corretamente o produto”, destacou.

Representando a Bradesco Seguros, Paulo Rebelo dos Santos falou sobre a mudança de posicionamento do seguro de vida individual no mercado. “O seguro de vida deixou de ser um produto de reciprocidade e passou a ocupar posição central na estratégia de proteção patrimonial e financeira dos clientes”, disse.

Segundo ele, o produto evoluiu e passou a ampliar suas funcionalidades e benefícios. “Hoje, grande parte das coberturas pode ser utilizada em vida, o que ajuda a quebrar aquele antigo preconceito de que seguro de vida serve apenas para cobertura em caso de morte”, completou.

Já Leonardo Flora, da Icatu Seguros, enfatizou a importância do planejamento financeiro e da cultura de gerenciamento de riscos. “Todos estamos expostos a riscos o tempo inteiro. O seguro de vida é indispensável nesse cenário. Ele protege não apenas em caso de morte, mas também em situações de invalidez, incapacidade de gerar renda e longevidade sem planejamento financeiro”, argumentou.

O executivo reforçou ainda a necessidade de maior conscientização da população brasileira. “Nós, seguradores e corretores, somos multiplicadores da proteção da sociedade. O seguro de vida reduz a dor financeira em momentos extremamente difíceis”, afirmou.

Encerrando o ciclo de apresentações, Gustavo Abdo Alves de Abreu, do Grupo TGL, enfatizou o papel da educação financeira na ampliação da cultura do seguro. “Como aumentar a proteção da sociedade? Na nossa visão, tudo passa pela educação. Precisamos construir uma sociedade mais consciente, planejada e financeiramente preparada para o futuro”, pontuou.

O consultor ressaltou ainda que a conscientização do cliente faz parte da estratégia comercial da empresa. “Nenhum cliente sai da TGL sem que conversemos sobre a importância do seguro de vida. Primeiro educamos, mostramos os riscos e depois apresentamos as soluções”, explicou.

Para o mediador do debate, Maurício Tadeu Barros Morais, os conteúdos apresentados trouxeram contribuições práticas e complementares ao público presente. “As apresentações se conectaram de forma muito rica, trazendo visões diferentes, mas extremamente alinhadas. Certamente todos saíram do evento com mais conhecimento, estratégias e oportunidades que poderão ser aplicadas no dia a dia profissional”, avaliou.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, comentou sobre a iniciativa e a qualidade técnica dos conteúdos apresentados. “O objetivo do simpósio é provocar reflexão e ampliar o debate a respeito da importância da proteção securitária na sociedade. Tivemos apresentações muito consistentes, que foram além da simples exposição de produtos. Os palestrantes trouxeram conteúdo relevante, visão estratégica e mostraram o papel social do corretor de seguros como agente de transformação. O segmento de seguro de vida individual ainda possui enorme potencial de crescimento no Brasil e eventos como este contribuem diretamente para a qualificação do setor”, concluiu.

O próximo simpósio será no dia 10 de junho e trará o tema Seguro de Vida Empresarial (PME). A edição contará com a participação de especialistas das beneméritas CAPEMISA, PASI, Porto e Tokio Marine.

Foto: Especialistas convidados e representantes do CSP-MG durante o 1º Simpósio “Como aumentar a proteção da sociedade”

*Crédito: Arnaldo Athayde